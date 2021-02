Shilajit Benefits For Womens: बिजी लाइफस्टाइल के चलते इसका असर लोगों की सेहत और फिजिकल हेल्थ पर पड़ने लगा है. महिलाओं की बात की जाए तो काम की टेंशन के चलते महिलाओं के भीतर लिबिडो यानी यौन संबंध बनाने की इच्छा काफी कम हो गई है. महिलाओं में यह समस्या इन दिनों काफी आम हो गई है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुरुषों के साथ ही महिलाओं के लिए भी असरदार साबित होती है. हम बात कर रहे हैं शिलाजीत (Shilajit Khane Ke Fayde) की. तमाम शोधों में ये बात साबित हो चुकी है कि शिलाजीत (mahilayen Is Tarah Kare Shilajit Ka Sevan) का सेवन इंटिमेट पावर को बढ़ाता है. आमतौर पर इसका सेवन पुरुष ही करते हैं लेकिन क्या आपको पता है महिलाओं के लिए भी यह काफी मददगार साबित होती है. Also Read - Side Effects Of Mixing Alcohol: शराब में भूलकर भी ना मिलाएं ये ड्रिंक्स, वरना जीवन भर पड़ेगा पछताना

शिलाजीत (Shilajit Ke Fayde) चिपचिपी और काले-भूरे रंग की दिखाई देती है. यह कड़वा, कसैला, गर्म तथा वीर्यवर्धक बताया गया है. शिलाजीत (Mahilaon Ke Liye Shilajit) के सूखने पर उसमें गौमूत्र जैसी गंध आती है. आयुर्वेद के अनुसार, शिलाजीत में 85 तरह के मिनरल्स होते हैं. यह हिमालय, तिब्बत और गिलगिट क्षेत्र में स्थित कुछ खास चट्टानों में पाई जाती है, इसलिए इसे दुर्लभ माना जाता है. ऐसे में आज हम महिलाओं के लिए शिलाजीत किस तरह से फायदेमंद हो सकती है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं-

महिलाओं के लिए शिलाजीत के फायदे

लिबिडो बूस्‍टर- एक रिपोर्ट के अनुसार शिलाजीत का सेवन करने से महिलाओं में ओवुलेशन में सुधार आता है. साथ ही रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शिलाजीत का सेवन करने से महिलाओं में कामेच्छा के साथ ही स्ट्रेस और एंग्जायटी की समस्या भी दूर होती है. जिससे सेक्स करने की इच्छा में बढ़ोतरी होती है.

कैंसर में फायदेमंद- शिलाजीत शरीर में कैंसर सेल्‍स को बढ़ने से रोकती है तथा उससे लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती है.

अनियंत्रित मासिक धर्म- महिलाओं में अगर मासिक धर्म अनियंत्रित है तो शिलाजीत का सेवन फायदेमंद होता है.

डायबिटीज में भी है फायदेमंद- एक रिसर्च में पाया गया है कि शिलाजीत के सेवन से ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम किया जा सकता है. इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है.