तांबे की बोतल में इन 5 चीजों को डालने से बन जाती है जहर, एक गलती सेहत पर पड़ेगी भारी

Copper Bottle Mistakes: तांबे की बोतल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/should-not-put-these-5-things-in-a-copper-bottle-tambe-ki-bottle-mai-kin-cheezon-ko-nahin-dalna-chahiye-8441010/ Copy

(pic credit- AI)

Copper Bottle Mistakes: तांबे की बोतल में पानी पीना बेहद ही फायदेमंद होता है. आज भी कई सारे लोग इसको मानते भी हैं और रोजाना पीते भी हैं. आयुर्वेद में भी तांबे के बर्तन में रखा पानी पाने के फायदों के बारे में बताया है. इसका चलन भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग बिना कुछ समझें, बिना जानकारी लिए बिना कुछ चीजों को बोतल के अंदर डाल देते हैं, लेकिन आपको बता दें ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायी काफी ज्यादा होता है. तांबे के संपर्क में कुछ चीजें आने से जहर के रूप में बदल जाती है. पाचन तंत्र भी खराब होता है और साथ ही सेहत पर इसको भारी नुकसान भी पड़ता है. तांबे की बोतल का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए. कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें को तांबे की बोतल को अंदर डाल देते हैं, जो शरीर को बुरी तरह से खराब कर देते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, जिनको बोतल में नहीं डालना है, तो आइए आपको बताते हैं.

किन 5 चीजों को तांबे की बोतल में नहीं डालना चाहिए?

1. नींबू पानी

कुछ लोग ज्यादा फायदा पाने के चक्कर में नींबू पानी को भी तांबे की बोतल में डालकर पीते हैं, लेकिन के आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस कारण इसको पीने से पेट दर्द, मतली, उल्टी और पाचन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है.

2. खट्टे फलों का जूस

आपको तांबे की बोतल में गलती से भी खट्टे फलों का जूस बनाकर उसमें नहीं डालकर पीना है. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करेगी और साथ ही आपकी तबीयत भी बिगाड़ सकती है. एसिड तांबे के साथ रिएक्शन करता है.

3. छाछ और दही

तांबे की बोतल में छाछ और दही या इससे बनी हुई किसी भी चीज को नहीं रखना है. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करेगी और साथ ही पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी. तांबे के बर्तन में दही या छाछ रखने से बचने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं.

4. सॉफ्ट ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी आपको गलती से भी तांबे की बोतल में डालकर नहीं पीना है ये आपकी हेल्थ को नुकसान भी करेगी और साथ ही कई सारी बीमारियां भी आपको घेर सकती है. अगर आप लंबे समय तक सॉफ्ट ड्रिंक्स को बोतल में डालकर पीते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

5. जीरा पानी

सुबह उठते ही कई लोगों को जीरा पानी पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. सेहत के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन अगर आप इसको तांबे की बोतल में डालकर पीते हैं, तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है. इसलिए इस गलती को आपको करने से बचना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)