गणपति बप्पा को चढ़ाएं चांदी की परत वाले मोदक, आसान है बनाने का तरीका

Special Bhog for Ganpati: गणेश जी को कुछ स्पेशल भोग लगाने की सोच रहे हैं, तो आप चांदी के वर्क वाले मोदक बनाकर खिला सकते हैं. इन्हें घर पर बनाना बहुत ही आसान है. चलिए इसकी पूरी रेसिपी जान लेते हैं.

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चांदी की परत लगने से मोदक देखने में बेहद सुंदर लगते हैं. इस तरह आप घर पर आसानी से चांदी के वर्क वाले मोदक तैयार कर सकते हैं. (AI PHOTO)

गणेश चतुर्थी के बाद बप्पा 10 दिन तक घर पर ही विराजमान रहते हैं, जिसमें पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा की जाती है. आपने भी बप्पा को घर पर विराजमान किया है, तो आपको भी हर दिन उनके लिए भोग बनाना होता ही होगा. बप्पा को मोदक बहुत पसंद हैं. इसलिए आप उन्हें मोदक का भोग लगा सकते हैं. अगर मोदक में ही कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं, तो आप चांदी के वर्क वाले मोदक बना सकते हैं. ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और आप इन्हें प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं. अगर आपको ये मोदक बनाने नहीं आते, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको घर पर चांदी की परत वाले मोदक बनाने की पूरी रेसिपी बताने वाले हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए जान लेते हैं इन्हें घर पर कैसे बनाया जा सकता है.

मोदक बनाने के लिए जरूरी सामग्री

मावा (खोया)

पिसी हुई चीनी

इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स

घी

चांदी का वर्क (Silver Leaf)

ऐसे बनाएं मोदक

स्टेप 1

मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आपको खोया तैयार करना होगा. इसके लिए खोया निकालकर एक साफ बर्तन में रख लें. फिर गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ा दें. जब कढ़ाई गर्म हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा घी डालें और मीडियम आंच पर धीरे-धीरे मावा भून लें. ध्यान रखें कि आपको मावा को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो सकता है. खोया को सिर्फ उतना ही भूनना है, जिससे उसका कच्चापन खत्म हो जाए. जब आपको खोया हल्का सुनहरा दिखाई देने लगे, तो तुरंत गैस बंद करके उसे किसी बर्तन में निकाल लें.

स्टेप 2

अब आपको मोदक का मिश्रण तैयार करना है. इसके लिए एक ऐसा बर्तन लें, जिसमें सभी चीजों को आसानी से मिलाया जा सके. जब मावा ठंडा हो जाए, तो उसे इस बर्तन में डालें. इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डाल दें. आप चाहें, तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं. इससे मोदक का स्वाद और भी बढ़ जाएगा. इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि सभी सामग्री एकसार हो जाए.

स्टेप 3

अब मोदक बनाने का सबसे जरूरी काम है. इसके लिए आपको मोदक बनाने वाले सांचे का इस्तेमाल करना होगा. अगर आप हाथों से मोदक बना रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह हाथ साफ कर लें और उन पर हल्का सा घी लगा लें. सांचे में भी थोड़ा सा घी लगा दें, ताकि मिश्रण अंदर चिपके नहीं और मोदक आसानी से बाहर निकल आए. इसके बाद तैयार किए गए मिश्रण को सांचे में डालें और एक-एक करके सभी मोदक तैयार कर लें.

स्टेप 4

चांदी की परत वाले मोदक बनाने के लिए आपको Silver Leaf यानी चांदी के वर्क की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए जब आप सभी मोदक तैयार कर लें, तो उनके ऊपर चांदी की परत बहुत सावधानी से लगा दें. यह काम आपको ध्यान से करना है, ताकि मोदक टूटे नहीं. चांदी की परत लगने से मोदक देखने में बेहद सुंदर लगते हैं. इस तरह आप घर पर आसानी से चांदी के वर्क वाले मोदक तैयार कर सकते हैं.