खाना बनाते समय करते हैं ये 5 गलतियां? धीरे-धीरे बढ़ सकता है हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा, आज ही छोड़ें

अच्छी सेहत सिर्फ हेल्दी खाना खाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पकाने से भी मिलती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्मार्ट कुकिंग की कुछ आसान आदतें अपनाने की सलाह दी है, जो मोटापा, हाई बीपी और हृदय रोग जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 26, 2026, 3:40 PM IST
खाना बनाते समय करते हैं ये 5 गलतियां? धीरे-धीरे बढ़ सकता है हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा, आज ही छोड़ें
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाना बनाते समय कम तेल इस्तेमाल करने और उसे चम्मच से नापकर डालने की सलाह दी है
  • तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है
  • भाप में पकाना, उबालना, भूनना और ग्रिल करना भोजन को अधिक पौष्टिक बनाता है
  • ताजी सामग्री का इस्तेमाल, कम नमक-चीनी और घर का ताजा भोजन बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन खाने से ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पकाने पर भी निर्भर करता है. स्मार्ट कुकिंग की आदतें अपनाकर हम भोजन को अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं. खाना पकाते समय छोटी-छोटी सावधानियां लंबे समय तक हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं.

तेल की मात्रा का रखें ध्यान-

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भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि खाना बनाते समय तेल की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है. अक्सर लोग बिना माप के तेल डाल देते हैं, जिससे भोजन में आवश्यकता से अधिक वसा शामिल हो जाती है, इसलिए, तेल डालने के लिए हमेशा चम्मच का उपयोग करना चाहिए, इससे तेल की सही मात्रा का उपयोग होता है और अतिरिक्त कैलोरी से बचाव होता है. कम तेल में बना भोजन हृदय के लिए बेहतर होता है तथा मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के खतरे को भी कम करता है.

तले-भुने खाने से रखें दूरी-

दूसरी महत्वपूर्ण आदत है बार-बार तला हुआ भोजन खाने से बचना. तले हुए खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनमें अधिक मात्रा में वसा और कैलोरी होती है. नियमित रूप से समोसा, पकौड़े, चिप्स, पूड़ी या अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है. यदि कभी तला हुआ भोजन खाना भी हो, तो उसे सीमित मात्रा में और कभी-कभार ही खाना चाहिए. दैनिक भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को अधिक स्थान देना चाहिए.

स्वस्थ जीवन के लिए खाना पकाने के तरीकों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है. चीजों को तेल में तलने के बजाय भाप में पकाना, भूनना, उबालना या ग्रिल करना अधिक लाभदायक होता है. भाप में पकी सब्जियों में विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में सुरक्षित रहते हैं. ग्रिल या रोस्ट किए गए खाद्य पदार्थ कम तेल में तैयार हो जाते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा रहता है. इसी प्रकार हल्का भूनकर या उबालकर बनाया गया भोजन पाचन के लिए भी बेहतर माना जाता है.

इन बातों पर दें ध्यान-

इसके अलावा, ताजी सामग्री का उपयोग करना, भोजन को अधिक देर तक न पकाना और आवश्यकता से अधिक नमक व चीनी का प्रयोग न करना भी स्मार्ट कुकिंग का हिस्सा है. घर का ताजा बना भोजन हमेशा बाहर के जंक फूड की तुलना में अधिक सुरक्षित और पौष्टिक होता है. (input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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