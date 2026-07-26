कम देखभाल में तेजी से बढ़ता है ये खूबसूरत सा पौधा, घर की हवा और इंटीरियर दोनों के लिए है एकदम बेस्ट

Snake Plant Benefits: कई लोग ऐसे हैं, जिनको अपने घरों में खूबसूरत से पेड़-पौधों को लगाना काफी ज्यादा पसंद होता है आज आपको ऐसे पौधे के बारे में बताते हैं, जो दिखने में खूबसूरत है और साथ ही साथ इसके फायदे भी हैं.

Written by: Ritika
Published: July 26, 2026, 10:11 AM IST
कम देखभाल में तेजी से बढ़ता है ये खूबसूरत सा पौधा, घर की हवा और इंटीरियर दोनों के लिए है एकदम बेस्ट

Snake Plant Benefits: अधिकतर लोगों को अपने घरों में पेड़-पौधों को लगाना काफी ज्यादा पसंद होता है. रंग-बिरंगे पौधों से अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ इसको घर पर लगाने से आपके हेल्थ को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. घर के किसी भी कोने में लगा लें इसको लगाने के बाद आपका घर काफी ज्यादा हटके और कोना-कोना खूबसूरत लगेगा. घर की सुंदरता के साथ-साथ वातावरण को भी बेहतर बनाए, तो स्नेक प्लांट (Snake Plant) काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आजकल लोग अपने घरों और ऑफिस में इंडोर प्लांट्स को भी रखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आइए आपको बताते हैं इसको फायदे के बारे में.

कम देखभाल में तेजी से बढ़ता है

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स्नेक प्लांट दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और साथ ही साथ अगर आप पौधों की देखभाल के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट होगा. हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देना ही इसके लिए काफी होता है और साथ ही साथ कम रोशनी में भी आसानी से जिंदा रहते हैं. तेज धूप और हल्की छांव दोनों में बढ़ सकता है. बार-बार खाद डालने की जरूरत नहीं होती. कीड़े और बीमारियां भी इसमें काफी ज्यादा कम लगती है.

क्यों खास है स्नेक प्लांट?

अगर आपको इस प्लांट के बारे में खास चीजें बताएं, तो स्नेक प्लांट की लंबी, सीधी और गहरे हरे रंग की पत्तियां ही इसको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ यह पौधा मॉडर्न, मिनिमल और ट्रेडिशनल हर तरह के इंटीरियर के साथ भी ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है. आजकल यह घरों, ऑफिस, कैफे और होटल तक में देखने के लिए मिल जाती है. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है.

घर की हवा को बेहतर

आपको बता दें ये खूबसूरत सा पौधा देखने में खूबसूरत के साथ-साथ घर की हवा को बेहतर बनाने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. स्नेक प्लांट को एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी कहा जाता है. घर के अंदर मौजूद कुछ प्रदूषकों को कम करने में भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

घर को देता है लग्जरी लुक

अगर आप कम खर्च में अपने घर को काफी ज्यादा खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो आपके लिए स्नेक प्लांट एकमद बेस्ट साबित होता है. इसको आप लिविंग रूम में, बेडरूम में, बालकनी में, ऑफिस डेस्क पर, एंट्री गेट के पास, स्टडी रूम में इन जगहों पर आसानी से रख सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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