भिगोकर या उबालकर? हलीम के बीज को खाने का क्या है सही तरीका, शरीर में दिखते हैं ये खास बदलाव

Right Way To Consume Halim Seeds: हलीम के बीज को खाने का सही तरीका क्या होता है आपको बताते हैं. और इससे शरीर में क्या बदलाव नजर आ सकते हैं.

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Right Way To Consume Halim Seeds: आजकल हेल्दी डाइट और पारंपरिक खान-पान को लोग अधिक पसंद करते हैं और अपनी हेल्थ को एकदम फिट रखने के लिए अच्छा खाना खाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. इसी वजह से कई ऐसे छोटे-छोटे बीज हर समय लोगों के बीज में वायरल होते रहते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी माने जाते हैं. भारतीय घरों में अलग-अलग तरीकों से बीजों को इस्तेमाल में लिया जाता है. अपने शरीर के हिसाब से लोग इसको खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आज आपको जिस बीच के बारे में बता रहे हैं उनमें से एक है हलीम के बीज, जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको सेवन सही तरीके से कर सकते हैं?

हलीम के बीज को खाने का क्या है सही तरीका?

अधिकतर लोग इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हलीम के बीज को खाने का क्या है सही तरीका? भिगोकर या उबालकर? उबालने से आयरन शरीर के लिए सबसे ज्यादा मिलता है. इसलिए आपको इसका सेवन उबालकर ही करना चाहिए. इसको अपनी डाइट में शामिल करने से कई तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं जैसे- आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन E,फोलेट, ओमेगा-3, फैटी एसिड. इसका फायदा आपकी पूरी डाइट, लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है.

हलीम के बीज को खाने के फायदे

अगर आप हलीम के बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. हलीम के बीजों को दूध, दही, स्मूदी या दलिया में मिलाकर लिया जा सकता है. किसी हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स में डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना भी आपके लिए बेस्ट साबित होता है. डाइट में फाइबर बढ़ाने में मदद, आयरन वाली डाइट का हिस्सा, हेल्दी डाइट में जोड़ना हो सकता है आसान, लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखता है. आपको भी इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, इसको सेवन करने से आपके शरीर में खून की कमी भी दूर हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.