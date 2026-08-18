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सोहा अली खान का फिटनेस सीक्रेट! सुबह नाश्ते में खाती हैं ये प्रोटीन से भरपूर ओट्स, नोट कर लें आसान रेसिपी

Soha Ali Khan Shares Her High-Protein Oats Recipe: हाल ही में उन्होंने प्रोटीन से भरपूर ओट्स की आसान रेसिपी शेयर की और बताया कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर महिला के लिए बेहद जरूरी है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 18, 2026, 2:12 PM IST
सोहा अली खान का फिटनेस सीक्रेट! सुबह नाश्ते में खाती हैं ये प्रोटीन से भरपूर ओट्स, नोट कर लें आसान रेसिपी
  • सोहा अली खान ने प्रोटीन से भरपूर ओट्स की आसान रेसिपी शेयर की है
  • इसमें ओट्स के साथ पी प्रोटीन, हेम्प, चिया और अलसी के बीज शामिल हैं
  • अभिनेत्री के मुताबिक प्रोटीन मसल्स, हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है
  • उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ पर्याप्त प्रोटीन लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है

अभिनेत्री सोहा अली खान नियमित फिटनेस और हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर खाने पर ज्यादा जोर देती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने प्रोटीन से भरपूर ओट्स की रेसिपी बताई और इसके खाने के फायदे पर भी जोर दिया. सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे सुबह का हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर ओट्स बनाती दिख रही हैं. अभिनेत्री ने बताया कि यह हेल्दी ब्रेकफास्ट महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सोर्स भी हो सकता है. वीडियो में अभिनेत्री सोहा अली खान किचन में डिश बना रही हैं.

हर किसी के लिए जरूरी है प्रोटीन-

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अभिनेत्री ने अपनी इस पोस्ट के जरिए इस बात पर भी जोर दिया कि प्रोटीन की जरूरत हर किसी को होती है. प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है. ये हर महिला के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी हममें से कई भारतीय महिलाएं रोज पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पातीं.

उन्होंने प्रोटीन के फायदों पर जोर देते हुए लिखा, “प्रोटीन से मसल्स मजबूत होती हैं, हड्डियां अच्छी रहती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है और उम्र के साथ हेल्दी रहते हैं, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रोटीन की जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है. अच्छी बात ये है कि ज्यादा प्रोटीन लेने के लिए घंटों किचन में खड़े होने या मुश्किल रेसिपी की जरूरत नहीं है, यहां एक सुपर जल्दी बनने वाला, वेजिटेरियन, प्रोटीन वाला नाश्ता है जिसे आप बिजी सुबह में भी बना सकती हैं. इसे बनाते वक्त सामान कम, मेहनत कम और पोषण भरपूर होता है.”

कैसे करें तैयार?

अभिनेत्री ने अपनी स्वादिष्ट प्रोटीन से भरपूर डिश का नाम नहीं बताया है. डिश की रेसिपी बताते हुए अभिनेत्री ने लिखा, “एक पैन में 20–25 ग्राम रोल्ड ओट्स और पानी/दूध डालें. धीमी आंच पर 3-5 मिनट तक पकाएं, जब तक ओट्स नरम न हो जाएं, गैस बंद कर दें और थोड़ा ठंडा होने दें, इससे प्रोटीन पाउडर की गांठे नहीं बनेंगी. अब धीरे-धीरे 25–30 ग्राम पी प्रोटीन पाउडर मिलाएं और स्मूथ होने तक चलाएं. इसमें 1 बड़ा चम्मच हेम्प सीड्स, 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स और 1 छोटा चम्मच ताजा पिसी हुई अलसी मिला दें, ऊपर से बेरी और कटे हुए अखरोट/मैकाडामिया डालें. आखिर में दालचीनी पाउडर छिड़क दें. अब आपका पास्ता बनकर तैयार है. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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