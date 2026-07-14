मिल गया सीक्रेट कैसे 51 की उम्र में भी 22 जैसी दिखती हैं Sonali Bendre? दिन में सिर्फ 1.5 बार खाना खाती हैं और करती हैं ये 1 काम

Sonali Bendre fitness secret: सोनाली बेंद्रे ने बताया कि वो 8-20 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं और दिन में सिर्फ 1.5 से 2 बार खाना खाती हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हर किसी को बिना डॉक्टर की सलाह के इस रूटीन को नहीं अपनाना चाहिए.

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सोनाली बेंद्रे ने बताया कि वह 18-20 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं और दिन में 1.5 से 2 बार ही खाना खाती हैं

उनका कहना है कि कम खाना उनकी बॉडी और लाइफस्टाइल के लिए बेहतर काम करता है

इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन, ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में अलग होता है

विशेषज्ञों की सलाह है कि डायबिटीज, गर्भावस्था या किसी गंभीर बीमारी में इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें

सोनाली बेंद्रे को भला कौन नहीं जानता है, ये 90 के दशक की शानदार एक्ट्रेस हैं. अदाकारा ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं. आज भले ही सोनाली फिल्मों की दुनिया से दूर हों, लेकिन वो कई रियलिटी शोज में नजर आती हैं. सोनाली बेंद्रे की उम्र 51 साल है, लेकिन उन्हें देखकर इस बात अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है. वो आज भी 22 साल की एक्ट्रेसेस को खूबसूरती में टक्कर देती हैं. हाल ही में अभिनेत्री Sonali Bendre ने अपनी कैंसर जर्नी के बाद अपनाई गई वेलनेस रूटीन के बारे में खुलकर बात की है.

Mashable India से बातचीत में सोनाली ने बताया कि वो 18-20 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) करती हैं और आमतौर पर दिन में ‘one-and-a-half’ मील लेती हैं, वहीं कभी-कभी वो 2 टाइम खाना भी खाती हैं. वो बताती हैं कि कम खाना उनके लिए बेहतर काम करता है. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से ये रूटीन को बदला है.

क्या है सोनाली बेंद्रे का खाने का तरीका?

फास्टिंग विंडो : 18 से 20 घंटे

: 18 से 20 घंटे ईटिंग विंडो: 4 से 6 घंटे

4 से 6 घंटे दिन में 1.5 मील (कभी-कभी 2)

सोनाली ओवरईटिंग की बजाय कम खाने में विश्वास रखती हैं

इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है?

अब सवाल उठता है कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोआ टफ डाइट प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई डाइट को फॉलो नहीं करना होता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब खाने और न खाने का समय तय करना होता है. इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप क्या खा रहे हो, बल्कि कब खा रहे हो इसपर ध्यान दिया जाता है, जैसे 16 घंटे उपवास + 8 घंटे खाना या 18 घंटे उपवास + 6 घंटे खाना. इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता है. सोनाली 18-20 घंटे का फास्टिंग करती हैं, जो काफी लंबा समय है.

इसके क्या फायदे हैं?

Intermittent Fasting करने से सिर्फ वजन कम नहीं होता है, बल्कि और भी कई फायदे मिलते हैं जैसे-

ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है

वजन नियंत्रण में मदद मिलती है

शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है

कम कैलोरी अपने आप लगती है

लेकिन ये जरूरी नहीं इसके फायदे हर किसी को दिखें, ये आपकी पूरी डाइट, नींद और व्यायाम पर भी निर्भर करता है.

किन लोगों को नहीं करनी चाहिए?

Intermittent Fasting हर किसी के लिए नहीं है. इसमें लंबे वक्त तक भूखा रहना होता है, ऐसे में ये सबके लिए ठीक नहीं है. डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें अगर आप

डायबिटीज के मरीज हैं

गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं

पहले खाने की समस्या रही हो

बहुत पतले हैं

कोई गंभीर बीमारी है

अगर आपको Intermittent Fasting के दौरान चक्कर आए, कमजोरी लगे या थकान हो तो तुरंत बंद कर दें. सबसे जरूरी बात सोनाली का रूटीन उनके लिए काम करता है, लेकिन हर किसी का शरीर अलग होता है. किसी सेलिब्रिटी की डाइट को बिना सोचे न अपनाएं. अपनी सेहत के हिसाब से खान-पान की आदतें बनाएं और बेहतर होगा कि डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ले लें.