रक्षाबंधन के लंच में बनाएं मसालेदार मशरूम की सब्जी, स्वाद चखते ही खुश हो जाएंगे घरवाले

Mushroom Sabzi Recipe: अगर आप इस रक्षाबंधन कुछ अलग और स्पेशल डिश बनाकर परिवार को खिलाना चाहते हैं, तो मसालेदार मशरूम की सब्जी जरूर ट्राई करें. गर्मागर्म रोटी, नान या पराठे के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी.

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परिवार में किसी को मशरूम पसंद है, तो रक्षाबंधन के लंच में यह डिश मेन्यू में एक अलग स्वाद जोड़ सकती है

रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप लंच में कुछ खास और स्वादिष्ट बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, तो मसालेदार मशरूम की सब्जी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि घर के सभी लोग इसे खूब पसंद करेंगे. खास बात यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. रक्षाबंधन के मौके पर अगर घर में मेहमान भी आते हैं, तो आप इस सब्जी को लंच के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं. इसे गर्मागर्म रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ परोसा जा सकता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और सामान्य किचन में मौजूद मसालों से ही इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है.

मशरूम की सब्जी के लिए सामग्री

मसालेदार मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले ताजा बटन मशरूम लें. इसके साथ हरी मटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की जरूरत होगी. मसालों में जीरा, अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक यूज़ करें. सब्जी को पकाने के लिए सरसों का तेल लिया जा सकता है. अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी भी यूज़ कर सकते हैं.

सबसे पहले मशरूम को करें तैयार

मशरूम को सब्जी में डालने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. मशरूम पर लगी गंदगी को साफ करके पानी से धो लें और फिर इसे कुछ देर के लिए अलग रख दें. इसके बाद मशरूम को अपनी पसंद के अनुसार छोटे या मिडियम आकार के टुकड़ों में काट लें. मशरूम को लेकर एक बात का खास ध्यान रखें कि हमेशा बाजार से मिलने वाले खाने योग्य मशरूम का ही यूज़ करें. किसी भी तरह के जंगली मशरूम को खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

इस तरह तैयार करें मसाला

अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें सरसों का तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें जीरा और अजवाइन डालें. इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें. प्याज का रंग हल्का सुनहरा होने लगे तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें. अदरक और लहसुन को कुछ मिनट तक मीडियम आंच पर भूनें, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह निकल जाए. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाएं. मसाले अगर कड़ाही में चिपकने लगें, तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं. इससे मसाला आसानी से पक जाएगा.

मशरूम और मटर डालकर पकाएं

जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए और तेल हल्का अलग दिखाई देने लगे, तब इसमें कटे हुए मशरूम और हरी मटर डालें. दोनों को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला मशरूम के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए. अब कड़ाही को ढककर मीडियम आंच पर सब्जी को पकने दें. मशरूम पकते समय पानी छोड़ता है, इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती. कुछ देर बाद सब्जी को चलाकर देखें. अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए, तो जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर इसे और पका सकते हैं. मशरूम और मटर के अच्छी तरह पक जाने के बाद इसमें गरम मसाला डालें और करीब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इससे गरम मसाले की खुशबू और स्वाद सब्जी में अच्छी तरह मिल जाएगा.

लंच में इस तरह करें सर्व

जब मशरूम अच्छी तरह पक जाए और ग्रेवी आपकी पसंद के अनुसार तैयार हो जाए, तो गैस बंद कर दें. तैयार सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सजाएं. मसालेदार मशरूम की सब्जी को आप गर्मागर्म रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. रक्षाबंधन के लंच में यह डिश मेन्यू में एक अलग स्वाद जोड़ सकती है. अगर परिवार में किसी को मशरूम पसंद है, तो यह सब्जी उन्हें जरूर पसंद आएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी तैयारी के साथ आप घर पर ही स्वादिष्ट और मसालेदार मशरूम तैयार कर सकते हैं.