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वेट कंट्रोल करने के लिए आज से ही शुरू करें ये 5 योगासन

Yoga for Weight Loss: आज के समय में हर कोई फिट और हेल्दी बॉडी चाहता है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के चलते रोजाना जिम जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता. ऐसे में आप बिना जिम जाए भी खुद को फिट रख सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ आसान योगासन शामिल करने होंगे, जो वजन कंट्रोल करने के साथ-साथ बॉडी को एक्टिव रखने में भी मदद करते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 14, 2026, 5:48 PM IST
Yoga for Weight Loss
वेट लॉस करने के लिए घर पर करें ये 5 योगासन

आजकल सुबह से लेकर रात तक घर, ऑफिस और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में जिम के लिए अलग से समय निकालना और भी भारी काम हो जाता है, लेकिन अगर आप डेली कुछ समय योग के लिए निकालें, तो घर पर ही एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं. रोजाना योगासन करने से बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. इसके लिए आप अपनी डेली लाइफ में कुछ आसान योगासन शामिल कर सकते हैं.

1. सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार को योग का एक ऐसा क्रम माना जाता है जिसमें 12 अलग-अलग मुद्राएंओं में आसान होता है. इसमें शरिर के हाथ, पैर, पेट, पीठ और कंधों समेत कई हिस्सों की मसल्स एक्टिव होती हैं.डेली सूर्य नमस्कार करने से बॉडी में एक्टिविटी बढ़ाने और कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है.

और पढ़ें: 30 दिन में 7 किलो वेट लॉस्ट कैसे करें? जानें आसान डाइट और फिटनेस टिप्स

Surya Namaskar

सूर्य नमस्कार करने का तरीका

  • सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को साथ रखें और हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें.
  • सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को हल्का पीछे की ओर ले जाएं.
  • सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें और हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर रखें.
  • एक पैर को पीछे ले जाकर घुटना नीचे रखें और सामने की ओर देखें.
  • दूसरे पैर को भी पीछे ले जाकर शरीर को पर्वतासन की स्थिति में लाएं.
  • इसके बाद घुटनों, छाती और ठुड्डी को जमीन के करीब लाएं.
  • सांस लेते हुए आगे बढ़ें और भुजंगासन की मुद्रा में छाती को ऊपर उठाएं.
  • फिर वापस पर्वतासन में आएं.
  • एक पैर को आगे लाकर अश्व संचालनासन की स्थिति बनाएं.
  • दूसरा पैर भी आगे लाकर दोनों पैरों को साथ रखें और आगे की ओर झुकें.
  • सांस लेते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठें और हाथों को ऊपर ले जाएं.
  • अंत में वापस सीधे खड़े होकर प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं.

2. भुजंगासन

भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है. इसमें पेट के बल लेटकर बॉडी के ऊपरी हिस्से को धीरे-धीरे ऊपर उठाया जाता है. यह मुख्य रूप से पीठ, कंधों और पेट के आसपास की मसल्स पर काम करता है. इसका करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि इसे कैसे करते है.

Bhujangasana

भुजंगासन करने का सही तरीका

  • योग मैट पर पेट के बल सीधे लेट जाएं.
  • दोनों पैरों को सीधा रखें और पंजों को पीछे की ओर रखें.
  • हथेलियों को छाती के दोनों ओर जमीन पर रखें.
  • कोहनियों को शरीर के पास रखें.
  • सांस लेते हुए धीरे-धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं.
  • कंधों को कानों से दूर रखें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें.
  • कुछ सेकंड आराम से सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें.
  • सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस शुरुआती अवस्था में आ जाएं.

 3. नौकासन

नौकासन को बोट पोज भी कहा जाता है. यह योगासन खासतौर पर कोर मसल्स को एक्टिव करने के लिए जाना जाता है. इसे करते समय बॉडी नाव के आकार में दिखाई देता है, इसलिए इसे नौकासन कहा जाता है.नौकासन के दौरान पेट और कोर की मसल्स पर असर पड़ता है. जिससे पेट का मोटा कम होता है.

Naukasana

नौकासन करने का सही तरीका

  • सबसे पहले पीठ के बल योग मैट पर सीधे लेट जाएं.
  • पैरों को सीधा रखें और हाथों को शरीर के पास रखें.
  • गहरी सांस लें.
  • सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे सिर, कंधों और पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं.
  • दोनों हाथों को पैरों की दिशा में सीधा रखें.
  • बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हुए कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहें.
  • अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कर सकते हैं.
  • इसके बाद धीरे-धीरे पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाएं.

4. त्रिकोणासन

त्रिकोणासन में बॉडी को एक तरफ झुकाकर हाथ और पैरों को अलग-अलग दिशा में फैलाया जाता है. यह कमर, पैरों, कूल्हों और शरीर के साइड हिस्से की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है. इस योगासन से कमर और पेट की चर्बी कम होती है.

Trikonasana

त्रिकोणासन करने का तरीका

  • सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच लगभग 3 से 4 फीट की दूरी रखें.
  • दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं.
  • दाएं पैर के पंजे को लगभग 90 डिग्री बाहर की ओर घुमाएं.
  • बाएं पैर को हल्का अंदर की ओर रखें.
  • सांस लेते हुए शरीर को लंबा खींचें.
  • सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकें.
  • दाएं हाथ को पैर या टखने के पास रखें.
  • बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें.
  • अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर की ओर देख सकते हैं.
  • कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे-धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं.
  • यही प्रोसेस दूसरी तरफ से दोहराएं.

5. सेतुबंधासन

सेतुबंधासन को ब्रिज पोज भी कहा जाता है. इसे करने के दौरान पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ते हुए कूल्हों और कमर को ऊपर उठाया जाता है. यह पीठ, कूल्हों, जांघों और कोर की मसल्स को एक्टिव करने वाला योगासन है.

Setu Bandhasana

सेतुबंधासन करने का सही तरीका

  • सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं.
  • दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को जमीन पर रखें.
  • पैरों को कूल्हों के करीब रखें और दोनों पैरों के बीच उचित दूरी बनाए रखें.
  • हाथों को शरीर के दोनों तरफ रखें.
  • सांस लेते हुए धीरे-धीरे कूल्हों और कमर को ऊपर उठाएं.
  • कंधे और सिर जमीन पर टिके रहने दें.
  • कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में आराम से सांस लेते रहें.
  • इसके बाद धीरे-धीरे कूल्हों को नीचे लाएं और शुरुआती स्थिति में लौट आएं.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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