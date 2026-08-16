स्टील, कॉपर या कांच की बोतल, किसमें पानी पीना है ज्यादा सेफ?

Best Water Bottle: पानी हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ जरूरत के हिसाब से पानी पीना ही काफी नहीं है. आप पानी को किस बर्तन में रखकर पीते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है. सही बर्तन का यूज़ पानी की स्वच्छता (cleanliness) और आपकी हेल्थ पर असर डालता है.

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तो तीनों में सबसे सेफ कौन?

आजकल ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखते हैं. किसी के पास स्टील की बोतल होती है, तो कोई कांच या कॉपर की बोतल का यूज़ करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में से आपकी हेल्थ के लिए कौन सी बोतल ज्यादा सेफ है? आइए जानते हैं, स्टील, कांच और कॉपर की बोतल में से किसमें पानी पीना बेहतर माना जाता है.

स्टील की बोतल क्यों है अच्छा ऑप्शन?

डेली पानी रखने और पीने के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतल एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. खासकर फूड-ग्रेड स्टील की बोतल मजबूत और टिकाऊ होती है. इसमें जंग लगने का खतरा कम होता है और सही तरीके से साफ करने पर इसे लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है. स्टील की बोतल का एक फायदा यह भी है कि इसे ऑफिस, कॉलेज, जिम या सफर के दौरान आसानी से साथ ले जाया जा सकता है. पानी के लिए अच्छी क्वालिटी वाली स्टील की बोतल डेली के यूज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

कांच की बोतल भी है सेफ

कांच को एक न्यूट्रल मटेरियल माना जाता है. इसका मतलब है कि आमतौर पर यह पानी के स्वाद या उसकी गुणवत्ता (quality) को प्रभावित नहीं करता. अगर कांच की बोतल अच्छी तरह साफ रखी जाए तो इसमें पानी पीना भी सेफ रहता है.इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि कांच आसानी से टूट जाता है. इसलिए इसे घर या ऑफिस में यूज़ करना ज्यादा सुविधाजनक रहता है, जबकि सफर के दौरान इसे संभालकर रखना पड़ता है.

कॉपर की बोतल का यूज़ कैसे करें?

तांबे के बर्तन में पानी रखने की परंपरा भारत में काफी पुरानी है. कॉपर में कुछ एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण तांबे के कांटेक्ट में रहने वाले पानी में कुछ Microorganisms की संख्या कम हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ कॉपर की बोतल का पानी ही पीते रहें. बॉडी को जरूरत से ज्यादा कॉपर मिलना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए कॉपर की बोतल का यूज़ लिमिटेड करना बेहतर है. साथ ही इसमें नींबू पानी या दूसरी खट्टी चीजें रखने से बचना चाहिए.

तो तीनों में सबसे सेफ कौन?

अगर रोजाना और लंबे समय तक यूज़ की बात करें, तो फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील और कांच दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं. स्टील ज्यादा मजबूत और पोर्टेबल है, जबकि कांच पानी के स्वाद में बदलाव नहीं करता. कॉपर की बोतल का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन इसे लिमिटेड और सही तरीके से यूज़ करना जरूरी है. सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बोतल चाहे स्टील की हो, कांच की या कॉपर की, उसे डेली अच्छी तरह से साफ करना चाहिए.