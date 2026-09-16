आलू-प्याज को साथ रखना पड़ सकता है भारी, जानें स्टोर करने का सही तरीका

Potato Onion Storage Tips: आलू और प्याज आपको लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए? ऐसा करने से दोनों ही चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं. आइए जानते हैं आलू और प्याज को स्टोर करने का सही तरीका.

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दोनों को प्लास्टिक बैग में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नमी फंस सकती है और इनके सड़ने का खतरा बढ़ सकता है.

आलू और प्याज के बिना ज्यादातर सब्जियों का स्वाद अधूरा लगता है. आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसे कई तरह की सब्जियों में मिलाकर बनाया जाता है. वहीं, प्याज का इस्तेमाल सलाद से लेकर फास्ट फूड और सब्जियों में तड़का लगाने तक किया जाता है. यही वजह है कि किचन में बाकी सामान हो या न हो, आलू और प्याज जरूर मिल जाते हैं. अक्सर लोग जगह बचाने या सुविधा के लिए आलू और प्याज को एक ही टोकरी या कंटेनर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. दोनों से निकलने वाली नमी और गैसों के कारण इनके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ती है. इसलिए इन्हें हमेशा अलग-अलग जगह पर और सही तरीके से स्टोर करना चाहिए. दोनों को प्लास्टिक बैग में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नमी फंस सकती है और इनके सड़ने का खतरा बढ़ सकता है.

आलू और प्याज को साथ रखने से क्या होता है?

आलू और प्याज को एक साथ रखने से प्याज से निकलने वाली एथिलीन गैस की वजह से आलू जल्दी अंकुरित हो सकता है. वहीं, आलू की नमी की वजह से प्याज में सड़न हो सकती है. खासकर अगर दोनों को बंद डिब्बे, प्लास्टिक बैग या कम हवादार जगह पर रखा जाए, तो इनके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. आलू में अंकुर निकलना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन गर्मी, नमी और गलत स्टोरेज की वजह से यह प्रक्रिया तेज हो सकती है. वहीं, प्याज भी ज्यादा नमी मिलने पर जल्दी नरम पड़ सकता है और उसमें सड़न शुरू हो सकती है.

प्याज को कैसे रखें?

प्याज को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके आसपास नमी जमा न हो. इसे खुली टोकरी, जालीदार बैग या ऐसे कंटेनर में रखें जिसमें हवा आसानी से आती-जाती रहे. प्याज को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां पानी, भाप या ज्यादा नमी हो. अगर किसी प्याज में सड़न शुरू हो गई है, तो उसे बाकी प्याज से अलग कर देना बेहतर है, ताकि खराबी दूसरे प्याज तक न फैले.

आलू को स्टोर करने का सही तरीका

आलू को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना बेहतर होता है. इन्हें ऐसी खुली टोकरी या पेपर बैग में रखा जा सकता है, जिसमें हवा लगती रहे. आलू को धोकर लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सतह पर मौजूद नमी खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. इस्तेमाल से पहले जरूरत के हिसाब से आलू धोना बेहतर रहता है.

आलू और प्याज को कितनी दूरी पर रखें?

आलू और प्याज को अलग-अलग जगह पर रखना सबसे आसान तरीका है. अगर किचन में पर्याप्त जगह नहीं है, तो कम से कम दोनों को अलग-अलग टोकरियों या कंटेनर में रखें और उनके बीच थोड़ा अंतर जरूर रखें. साथ ही, दोनों को प्लास्टिक की बंद थैलियों में नहीं रखना चाहिए. ऐसी पैकिंग में हवा का आवागमन कम हो जाता है और नमी फंस सकती है, जिससे सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं. इस तरह से आप आलू और प्याज दोनों को आराम से स्टोर कर सकते हैं.