Stress Reduction Tips In Corona : भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी गंभीर रूप ले लिया है. यहा बर दिन मराजों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं. इन सभी समस्याओं के चलते लोग काफी डरे हुए हैं और परेशान हैं. इस सभी खबरों के बीच बहुत से लोग स्ट्रेस (Stress Reduction Tips) के भी शिकार हो रहे हैं. इसी स्ट्रेस से बचने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप स्ट्रेस (Stress Reduction Tips In Corona) से छुटकारा पा सकते हैं. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह कोरोना के इस समय में स्ट्रेस से छुटकारा पाने के उपाय बता रही हैं-

भाग्यश्री ने बताया कि , "कोविड-19 के दौरान और ठीक होने के बाद अत्यंत थकावट, ‏शरीर में दर्द वास्तव में आइसोलेशन के दौरान दिमागी तौर पर आपका मजबूत रहना बहुत मुश्किल बना सकता है." उन्होंने बताया कि "करीब 10-15 बूंदे नीलगीरी तेल को नारियल तेल में मिक्स करें और उसका इस्तेमाल अपने हाथ और पैर का मसाज करने के लिए सुबह और रात को सोने से पहले करें."

नीलगीरी के तेल के फायदों के बारे में बताते हुए भाग्यश्री ने बताया कि “नीलगीरी तेल का इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए अरोमाथेरेपी में किया जाता है. ये आपके लंग्स की श्वास नलिकाओं को भी साफ करता है, इस तरह उसे संभव बनाता है कि ज्यादा आसान सांस ली जाए. उसका अर्क आपकी नाक और गले को राहत भी देता है.”