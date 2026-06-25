मॉनसून में झड़ रहे हैं गुच्छों में बाल? घर पर 200 ग्राम बादाम से तैयार करें ये खास तेल, जल्द दिखेगा असर

मॉनसून में बढ़ते हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए बादाम का तेल एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय हो सकता है. विटामिन E से भरपूर यह तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाने, रूसी कम करने और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है.

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Homemade Almond Oil: मॉनसून का समय लगभग हर किसी को अच्छा लगता है. छोटा हो या बड़ा हर कोई बारिश को पसंद करता है. हालांकि इस मौसम में बालों के झड़ने की समस्या काफी बढ़ जाती है. कहीं बारिश में बाल भीग जाएं तो गुच्छे-गुच्छे बाल हाथ में आ जाते हैं. ऐसे में चिंता होने लगती है कि आखिर क्या करें जिससे बालों का गिरना बंद हो जाए, इसके लिए हम केमिकल वाले तेल और महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि इनसे कुछ दिन तो फर्क महसू होता है, लेकिन इसके बाद बालों की हालत फिर से वहीं हो जाती है, ऐसे में इन सब की बजाय प्राकृतिक उपाय बेहतर होते हैं. बादाम का तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह बालों को पोषण देता है, जड़ों को मजबूत करता है और झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करता है. हालांकि ये आम तेलों के मुकाबले में महंगा आता है. ऐसे में आज हम इसे घर पर बनाने का तरीका जानेंगे. पहले ये जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे हैं?

बादाम का तेल बालों को कैसे फायदा पहुंचाता है?

बादाम का तेल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन E होता है, जिससे ये बालों को मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है. ये मॉइस्चराइजर का काम करता है, सूखे बालों को नमी देता है, रूसी कम करता है. बादाम का तेल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे नए बाल आने में मदद मिलती है. बालों को चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत होते हैं और कम झड़ते हैं.

घर पर बादाम का तेल कैसे बनाएं?

अब ये जान लेते हैं कि आखिर बादाम तेल को घर पर कैसे बनाएं? इसके लिए आपको 1 कप कच्चे बादाम, 1 से 2 कप नारियल तेल या जैतून तेल चाहिए होगा. सबसे पहले तकरीबन 200ग्राम बादामों को मिक्सर में डालकर पीस लें इसके बाद इसमें जैतून या फिर नारियल का तेल जो भी आपके पास हो उसे मिलाएं, फिर इसे एक कांच की बोतल में भर लें और 48 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख दें. समय पूरा होने के बाद आपको तेल को कपड़े से छानना है और निकाल लेना है. आपका नारियल का तेल बनकर तैयार है.

बालों पर कैसे लगाएं?

आपका तेल बनकर तो तैयार है, लेकिन अब ये जान लें कि इसे लगाना कैसे है? इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है तेल को हल्का गुनगुना करें, स्कैल्प पर अच्छे से मालिश करें. इसे पूरे बालों में अच्छे से लगाएं, 1 घंटा या रात भर छोड़ दें. इसके बाद हल्के शैम्पू से धो लें. आप तेल को हफ्ते में 2 से 3 बाल लगाएं. अच्छे नतीजे के लिए 1 से 2 महीने तक रोजाना इस्तेमाल करें.