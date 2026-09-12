नल पर जम गए हैं जिद्दी दाग? एल्यूमिनियम फॉयल से करें आसानी से सफाई

नल पर जमी सफेद परत और खारे पानी के दाग अक्सर आसानी से साफ नहीं होते. खासकर बाथरूम और किचन में इस्तेमाल होने वाले नलों पर पानी के निशान, पीली परत और जंग जल्दी जमने लगती है. ऐसे में नल की चमक फीकी पड़ जाती है और वह देखने में काफी गंदा लगता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. अगर आप भी नल की सफाई के लिए कोई आसान घरेलू तरीका तलाश रहे हैं, तो एल्यूमिनियम फॉयल आपके काम आ सकता है. इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. तो चलिए जानते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल की मदद से नल पर जमी गंदगी और जिद्दी दागों को कैसे साफ किया जा सकता है.
नल को साफ करने के लिए आपको सिर्फ एल्युमिनियम फॉयल और पानी की जरूरत होगी. इसके लिए थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल लें और उसका एक छोटा सा गोला बना लें. ध्यान रखें कि यह गोला बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके मुड़े हुए किनारे और उभरी हुई सतह सफाई करने में मदद करती है. इसके बाद फॉयल के इस गोले को थोड़े से पानी में भिगो लें और हल्के हाथों से नल की सतह पर रगड़ना शुरू करें. नल के ऊपर, नीचे और आसपास के हिस्सों पर इसे धीरे-धीरे इस्तेमाल करें. हालांकि, इस दौरान बहुत ज्यादा दबाव डालने से बचें, क्योंकि इससे नल की सतह पर खरोंच आ सकती है. कुछ देर तक हल्के हाथों से रगड़ने के बाद नल को साफ पानी से धो लें और फिर सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें. इस तरीके से नल पर जमी हल्की गंदगी और पानी के निशान कम करने में मदद मिल सकती है.
एल्युमिनियम एक चमकदार धातु है और इसकी सतह प्रकाश को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करती है. नल की चमक सिर्फ एल्युमिनियम की वजह से नहीं आती. फॉयल को मोड़ने पर उसकी सतह थोड़ी खुरदरी हो जाती है, जो हल्के स्क्रबर की तरह काम करती है. इससे नल पर जमी गंदगी और पानी के हल्के दाग हटाने में मदद मिलती है. जंग के हल्के निशानों पर भी एल्युमिनियम फॉयल को रगड़ने से सफाई में मदद मिलती है. इसके पीछे एल्युमिनियम और जंग के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया भी एक भूमिका निभाती है. इसका असर नल की धातु और उस पर मौजूद कोटिंग पर निर्भर करता है. इसलिए सफाई के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले आप इस घरेलू तरीके को आजमा सकते हैं. लेकिन फॉयल का इस्तेमाल करने से पहले नल की सतह को जरूर जांच लें. मैट ब्लैक, पीतल, पेंटेड या किसी खास कोटिंग वाले नलों पर नहीं रगड़ने, क्योंकि इससे फिनिश खराब हो सकती है.