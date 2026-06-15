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लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टाइल करें ये बांधनी प्रिंट को-ऑर्ड सेट, यहां देखिए 5 फैंसी डिजाइन

Bandhani Co Ord St Design: अगर आप किसी खास जगह पर जाने के लिए कुछ आउटफिट्स खोज रही हैं, तो आपके लिए बांधनी प्रिंट को-ऑर्ड सेट एकदम बेस्ट रहेंगे. इसको पहनने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा. आइए दिखाते हैं आपको लेटेस्ट डिजाइन.

Written by: Ritika
Published: June 15, 2026, 4:54 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Bandhani Co Ord St Design: आजकल लड़कियों के लिए आउटफिट्स के कई डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो दिखने में तो खूबसूरत होते ही है, बल्कि पहनने के बाद ये खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देते हैं. लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप कुछ खोज रही हैं, तो आपके लिए बांधनी प्रिंट को-ऑर्ड सेट एकदम बेस्ट रहेंगे. इसके कई सारे डिजाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. इस बार आप लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहीं भी जाने के लिए टेलर भैया से कपड़ा लेकर भी सिलवा सकते हैं. आइए आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं.

बांधनी प्रिंट को-ऑर्ड सेट के लेटेस्ट डिजाइन

1. सिंपल बांधनी को-ऑर्ड सेट

अगर आप एलिगेंट और क्लासी लुक चाहती हैं, तो आप सिंपल बांधनी को-ऑर्ड सेट डिजाइन को पहन सकते हैं, इसको पहनने के बाद आपका लुक काफी ज्यादा निखर जाएगा. इस तरह का डिजाइन ऑफिस, फैमिली गेट-टुगेदर के लिए भी एकदम बेस्ट है. यह स्टाइल आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच देने में मददगार होता है.

2. शॉर्ट कुर्ती-पलाजो को-ऑर्ड सेट

आजकल की लड़कियों को इस तरह का शॉर्ट कुर्ती-पलाजो को-ऑर्ड सेट पहनना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. इसको पहनने के बाद ये काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं और साथ ही आपको एक यूनिक और हटके दिखाने में मददगार होते हैं. यह डिजाइन खासकर उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो स्टाइल के साथ कंफर्ट लुक भी चाहती हैं.

3. क्रॉप टॉप और स्कर्ट को-ऑर्ड सेट

अगर आप कहीं भी खास जगहों पर जाने के लिए कुछ पहनने के लिए खोज रहे हैं, तो आपके लिए ये वाली क्रॉप टॉप और स्कर्ट को-ऑर्ड सेट को भी आप पहन सकती हैं. यह डिजाइन आपको गजब का इंडो-वेस्टर्न लुक लेने में मददगार होता है. अगर आप स्टाइलिश दिखना चाहती हैं इसको आप पहन सकती हैं.

4. अनारकली स्टाइल बांधनी को-ऑर्ड सेट

किसी भी शादी-ब्याह में जाने के लिए आप इस तरह के अनारकली स्टाइल बांधनी को-ऑर्ड सेट को पहन सकती हैं. चांदबाली इयररिंग्स और एथनिक फुटवियर के साथ में इसको आपको स्टाइल कर सकते हैं. इसको अगर आप पहनेंगे, तो पर्सनैलिटी में चार-चांद लग जाएंगे.

5. स्ट्रेट फिट बांधनी को-ऑर्ड सेट

आजकल हर जगह इस टाइप का स्ट्रेट फिट बांधनी को-ऑर्ड सेट डिजाइन काफी ज्यादा चलन में हैं. आप इसको कहीं भी आने-जाने के लिए पहन सकती हैं. ऑफिस वियर के लिए भी ये एकदम बेस्ट साबित होगा. इसको पहनने के बाद आपका लुक काफी ज्यादा खिल उठेगा. इसको आप अपने पास के बाजारों से भी आसानी से खरीद सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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