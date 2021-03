Sugarcane Juice In Pregnancy: गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. गर्मियां आते ही मार्केट में गन्ने का जूस बिकने लगता है. गन्ने का जूस गर्मियों में शरीर को हाईड्रेटेड रखने में मदद करता है. गन्ने के जूस में विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और विटामिन सी होता है. इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है. लेकिन गर्भवती महिलाओं को गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है. प्रेगनेंसी (Pregnancy Main Ganne Ka Juice) में आज जो कुछ भी खाते या पीते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है. ऐसे में अगर आपको गन्ने का जूस पीने का मन करता है तो आपको इन बातों के बारे में पता होना काफी जरूरी होता है. आइए जानते हैं गर्भावस्था में गन्ने का जूस पीना फायदेमंद (Pregnancy Main Ganne Ke Juice ke fayde nuksan) होता है या नुकसानदायक- Also Read - Benefits Of Sugarcane Juice: हजार मर्ज की एक दवा है गन्ने का जूस, शरीर बन जाएगा वज्र सा मजबूत

प्रेग्नेंसी में गन्ने का जूस पीने के फायदे

– प्रेगनेंसी में महिलाओं को कब्ज की समस्या से जूझना पड़ता है. ऐसे में इस दौरान गन्ने का जूस पीने से कब्ज से राहत मिलती है.

– प्रेगनेंसी में डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी होता है ऐसो में गन्ने के जूस में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. प्रेगनेंसी में गन्ने का जूस एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है.

– गर्भावस्था में थकान और बीमारी से बचने के लिए गन्ने का जूस काफी फायदेमंद साबित होता है. इसे पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है.

प्रेगनेंसी में गन्ने का जूस पीते समय इन बातों का रखें खास ख्याल

-गर्भावस्था में गन्ने का जूस पीने से पहले साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. सड़क की किनारे मिलने वाला जूस पीने से बचें. इससे आपको फूड पॉइजनिंग या इंफेक्शन की समस्या हो सकती है.

– गन्‍ने के जूस में शुगर उच्‍च मात्रा में होता है और इसका अधिक सेवन करने के कारण स्‍वास्‍थ्‍य को हानि पहुंच सकती है.