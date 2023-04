Hindi Lifestyle

गर्मियों में बॉडी के लिए कब-कैसे और कितना पानी लेना है जरूरी, जानें सही तरीका

Summer Healthy Tips: कहा जाता है कि गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए, जानें कितना पानी आपकी सहेत के लिए अच्छा है.

How Much Water Should You Drink Everyday: गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पसीने भी खूब आते हैं. जरा सी धूप में निकले नहीं कि माथे से पसीना टपकने लगता है. पूरा शरीर ही पसीना छोड़ने लगता है और ऐसे में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. हमाराशरीर 70% पानी से बना है? आपके शरीर के प्रत्येक ऊतक, कोशिका और अंग को कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. असल में हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गर्मी के महीने में शरीर से पसीना बहुत निकलता है जिसके कारण शरीर में पानी का स्तर कम होने का खतरा रहता है. शरीर में पानी का स्तर कम होने से आपको चक्कर आ सकता हैं, सिरदर्द हो सकता है. ऐसे में जानें आफको गर्मी में कितना पानी पिना चाहिए.

1. दिन की शुरूआत आप पानी पीने के साथ करें

वहीं, दिन की शुरूआत आप पानी पीने के साथ करें. एक गिलास पानी न केवल आपको हाइड्रेशन प्रदान करेगा बल्कि आपको तरोताजा भी महसूस कराएगा. यह पाचन में सुधार करने में मदद करता है और आपकी आंत को साफ करता है. आप चाहें तो नारियल पानी के साथ भी शुरू कर सकते हैं.

2. 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सामान्यत: इंसान को हर दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. लेकिन गर्मी अधिक पड़ने पर शरीर से पसीना निकलता है और पानी की कमी हो सकती है. ऐसे में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. पानी को एक सांस में पीने की जगह घूंट-घूंट करके पीना चाहिए. इससे आपकी पाचन शक्ति भी बेहतर होती है.

3. कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए

2021 में आई एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक, पानी हमारे लिए बेहद जरूरी है और हमें कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. ऐसा करने से आपका शरीर हाइड्रेटेड और स्वस्थ्य रहता है. आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो आप उस वजह से बीमार भी नहीं पड़ेंगे.

4. गर्मी में सादा पानी पिएं

गर्मियों के मौसम में फ्रिज का पानी पीने का मन तो बहुत करता है लेकिन इसे पीना काफी अवॉइड करें. काफी ठंडा पानी पीने से शरीर की अग्नि कम हो जाती है. इससे भूख प्रभावित होती है और शरीर में एंडो टॉक्सिंस रिलीज होना शुरू होते हैं. इसलिए सादा पानी या गर्म पानी ही पीने को प्राथमिकता दें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं India.com Hindi इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

