Super Blood Moon 2021 In India: पूरी दुनिया में सुपर ब्लड मून का इंतजार हो रहा है. इस खगोलीय घटना के दुनिया भर के लोग साक्षी बनना चाहते हैं. अगर आप भी ब्लड मून देखना चाहते हैं तो जानें इससे जुड़ी हर बात.

क्या है सुपर ब्लड मून- What Is Super Blood Moon

चंद्र ग्रहण पर जब चंद्रमा पूर्ण ग्रहण युक्त होता है तो ब्लड मून दिखता है. विज्ञान में ये एक खगोलीय घटना है. जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है. इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है. जिसके कारण सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा पर पड़ती है तो यह ज्यादा चमकीला हो जाता है. जब चंद्रमा पृथ्वी के पास पहुंचता है तो उसका रंग काफी चमकीला यानी गहरे लाल रंग का हो जाता है. इस घटना को विज्ञान में ब्लड मून कहा जाता है.

भारत में ब्लड मून- Super Blood Moon In India

साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई, बुधवार को लग रहा है. इसी दिन सुपर ब्लड मून दिखेगा. इसे ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी महासागर में देखा जा सकेगा. भारत में ये उपछाया चंद्रग्रहण होगा. इसकी शुरुआत 08 बजकर 47 मिनट 39 सेकेंड्स (समन्वित वैश्विक समय) पर होगी और रात 1 बजकर 49 मिनट 44 सेकेण्ड (समन्वित वैश्विक समय) पर इसका समापन हो जाएगा.

चंद्रग्रहण का समय- Chandra Grahan Timings In India

चंद्रग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 2 मिनट है. पूर्ण चंद्र ग्रहण 14 मिनट तक रहेगा और आंशिक 2 घंटे 53 मिनट तक रहेगा.

भारत में कैसे देखें ब्लड मून- How To Watch Super Blood Moon In India

चूंकि ये ग्रहण देश के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जा सकता इसलिए अगर आप भारत में इसे देखना चाहते हैं तो आप कई वेबसाइट्स पर इसे LIVE देख सकते हैं.