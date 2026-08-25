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गुलाब से घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहेंगे मुलायम और खूबसूरत

Homemade Lip Balm: मौसम बदलते ही होंठों के खराब होने की समस्या हो जाती है, ऐसे में कुछ लोग बाजार के केमिकल वाले लिप बाम का यूज़ करते हैं, लेकिन आप घर पर ही नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 25, 2026, 6:07 PM IST
Rose Lip Balm
लिप बाम को दिन में दो से तीन बार साफ होंठों पर लगाया जा सकता है.

गर्मी हो या सर्दी, सभी मौसम में होंठों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही रहती है. गर्मी में धूप की वजह से होंठ टैन हो जाते हैं, वहीं सर्दी में ठंडी हवा से रूखे और बेजान से हो जाते हैं. जैसे ही मौसम बदलता है, होंठों पर असर दिखना शुरू हो जाता है और होंठ फटना शुरू हो जाते हैं. होंठों की समस्या से परेशान होकर लोग बाजार से लिप बाम खरीदकर लगाते हैं और उसका यूज़ करते हैं. कई बार ये लिप बाम होंठों पर रिएक्शन कर जाता है, जिससे होंठ काले हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं. कई बार होंठों में जलन भी होने लगती है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर पर ही गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं.

गुलाब की पंखुड़ियां होंठों के लिए क्यों अच्छी हैं?

गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ लंबे समय से घरेलू ब्यूटी केयर में किया जाता रहा है. इनमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट स्किन की देखभाल में मदद करते हैं. गुलाब को तेल और मॉइस्चराइजिंग सामग्री के साथ मिलाकर यूज़ करने से होंठों को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है. इस लिप बाम को लगाने से होंठ नेचुरल गुलाबी होने लगते हैं. अगर आपके होंठ फट रहे हों या उनमें जलन होती हो, तो यह उन्हें ठीक करने और सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकता है. गुलाब की पंखुड़ियों से घर पर नेचुरल तरीके से बाम बनाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी.

और पढ़ें: घर पर बनें लिप बाम से होंठ रहेंगे मुलायम और गुलाबी, जानें बनाने का तरीका

लिप बाम बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

  1. 1 कप ताजी गुलाब की पंखुड़ियां
  2. 2 बड़े चम्मच नारियल तेल या बादाम का तेल
  3. 1 बड़ा चम्मच बीवैक्स या वैसलीन
  4. आधा छोटा चम्मच शहद
  5. 1 विटामिन E कैप्सूल

इस तरह तैयार करें गुलाब का लिप बाम

सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि किसी भी तरह की गंदगी लिप बाम में न जाए. इसके बाद उन्हें साफ सूती कपड़े पर फैलाकर एक्स्ट्रा पानी सुखा लें. अब पंखुड़ियों को थोड़ा सा नारियल तेल डालकर मिक्सर या खलबट्टे में पीस लें. इसके बाद डबल बॉयलर की मदद से गुलाब का पेस्ट तैयार करें. इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर कांच की कटोरी रखें. कटोरी में नारियल तेल और गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर करीब 10 से 12 मिनट तक गर्म करें. इससे गुलाब की पंखुड़ियों का रंग और प्राकृतिक तत्व तेल में अच्छी तरह मिल जाएंगे.

ऐसे तैयार करें बाम

अब तैयार पेस्ट को साफ सूती कपड़े की मदद से छान लें. छने हुए तेल को दोबारा हल्का गर्म करें और उसमें बीवैक्स या वैसलीन डालकर अच्छी तरह पिघलाएं. इसके बाद शहद और विटामिन E कैप्सूल का तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. जब मिश्रण एकसार हो जाए, तो इसे साफ और सूखी छोटी डिब्बी में भर दें. इसे कुछ देर ठंडा होने दें और फिर करीब 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. जमने के बाद आपका घर का बना रोज लिप बाम यूज़ के लिए तैयार है.

कैसे करें यूज़

लिप बाम को दिन में दो से तीन बार साफ होंठों पर लगाया जा सकता है. रात में सोने से पहले लगाने से होंठों को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने में मदद मिलती है. इसके साथ ही दिनभर बॉडी की जरूरत के हिसाब से पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी होने से होंठ ज्यादा रूखे नजर आते हैं. इसलिए लिप बाम पर डिपेंड रहने की बजाय आप अपनी हेल्थ और डाइट पर भी ध्यान रखें. हेल्दी खाना खाएं, फास्ट फूड न खाएं और अच्छी नींद लें.

इन बातों का रखें ध्यान

घर पर बना होने का मतलब यह नहीं है कि इससे हर किसी को फायदा ही होगा. अगर आपके होंठ या स्किन सेंसिटिव हैं, तो यूज़ से पहले थोड़ी मात्रा में पैच टेस्ट कर लें. गुलाब, शहद, नारियल तेल या किसी अन्य सामग्री से एलर्जी होने पर इसका यूज़ न करें. लिप बाम लगाने के बाद जलन, लालिमा या किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो तुरंत यूज़ बंद कर दें. आप इसे यूज़ करने से पहले अपने स्किन डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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