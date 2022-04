Solar Eclipse 2022 Live Streaming: साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण इस सप्ताह दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा. लेकिन अगर आप दुन‍िया के दूसरे हिस्‍सों में रहते हैं, तो जान‍िये कि आप इस खगोलीय घटना को लाइव कैसे देख सकते हैं. 30 अप्रैल 2022 को, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के कुछ हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. दूसरे देशों के लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, वे आकाशीय घटना का लाइवस्ट्रीम ऑनलाइन देख सकते हैं.Also Read - Surya Grahan 2022: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा 30 अप्रैल को, राशियों पर पड़ेगा असर

बता दें कि TimeandDate.com के अनुसार 30 अप्रैल को दोपहर 2:45 EDT (1845 GMT) बजे सूर्य ग्रहण लगेगा और शाम 6:37 EDT (2237 GMT) पर समाप्‍त हो जाएगा.

सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्‍वी के बीच आ जाता है. चंद्रमा बीच में आने की वजह से धरती के लोग सूर्य के सिर्फ कुछ ही हिस्‍से को देख पाते हैं.

साल के पहले सूर्य ग्रहण को दुनिया के कुछ देशों में ही देखा जा सकेगा. भारत के लोग इसे नहीं देख सकेंगे. अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन देख सकते हैं. यूट्यूब चैनल ज्ञान की गरीबी (Gyaan ki gareebi) इस खगोलीय घटना की लाइव स्‍ट्रीमिंग करेगा.

नीचे दिये गए लिंक पर आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं.

How to watch the April 2022 solar eclipse online https://t.co/xBEbGvOL5X pic.twitter.com/5TI8NDFoFn

— SPACE.com (@SPACEdotcom) April 27, 2022