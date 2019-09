हमारे देश में लोगों को मैगी खाने की दीवानगी है. वे कहीं भी कैसे भी, इसे खाने को तैयार हैं.

चीज मैगी से वेजिटेबल मैगी तक, इसे कई तरीकों से बनाकर लोग खाते हैं. पर इस समय जो मैगी खबरों में है, उसे शायद ही आपने कभी खाया हो. ये मैगी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

खास बात ये है कि ये मैगी नमक वाली नहीं है बल्कि मीठी मैगी है. जी हां मीठी. ट्विटर पर इस मीठी मैगी के वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

इसे बनाने के लिए दूध, गुलाब और मिल्‍कमेड चाहिए.

देखें वीडियो-

वीडियो शेयर किए जाने के बाद से इसे हजारों व्‍यूज मिल चुके हैं और दर्जनों कमेंट आए हैं.

कमेंट्स ऐसे हैं जिसे पढ़कर आप खुद को हंसने से रोक नही पाएंगे.

You missed the last step. Double bag this rubbish, dig a grave 20 feet deep, set this on fire and throw it in. When it’s burnt, pour water, fill the grave and then call priests to purify the spot.

— Pallavi (@That_Desi_Girl) September 12, 2019