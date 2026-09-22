सुबह के नाश्ते में अपनी डाइट में शामिल करें प्रोटीन-फाइबर से रिच ये टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद, खाने में आ जाएगा मजा

Vegetarian Salad Protein Rich: अगर आप नाश्ते में हेल्दी चीजों को खाना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन-फाइबर से रिच ये टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद को खा सकते हैं.

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Vegetarian Salad Protein Rich: सुबह का नाश्ता हमेशा आपको हेल्दी ही रखना चाहिए, वरना आपका शरीर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा. अगर नाश्ता पौष्टिक और संतुलित हो तो दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से की जा सकती हैअपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक हेल्दी वेज सलाद सबसे अच्छा माना जाता है. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. नाश्ता दिन के सबसे जरूरी मील में से एक माना जाता है इसलिए इसको अनहेल्दी रखने की जगह पर आप हेल्दी बनाकर रख सकते हैं. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग स्किप कर देते हैं. जल्दी में सिर्फ चाय-बिस्किट खाकर ही चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आइए आज आपको बताते हैं कि टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद को घर पर कैसे बनाकर खा सकते हैं.

कैसे बनाएं टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद?

टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद के लिए सामग्री

उबले हुए चने या मूंग स्प्राउट्स

खीरा

टमाटर

गाजर

शिमला मिर्च

प्याज

धनिया पत्ती

नींबू

काला नमक

थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर

चाट मसाला

टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद की विधि

अगर आप घर पर टेस्टी और हेल्दी वेज सलाद को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धो देना है और फिर इसके बाद काट लेना है बारीक-बारीक करके. बड़े बाउल में उबले हुए चने या स्प्राउट्स को भी डाल देना है और फिर इसके बाद इसमें खीरा, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज डालकर अच्छी तरह से आपको मिलाने के लिए रख देना है. इसमें स्वादानुसार काला नमक, भुना जीरा और थोड़ा चाट मसाला को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. आधे नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स आपको कर लेना है. और फिर इसके बाद आपको बारीक कटी हुई धनिया पत्तियों को भी डाल देना है. स्वादिष्ट और हेल्दी वेज सलाद अब आपकी बनकर तैयार है, इसलिए खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है. नाश्ते में आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. ये खाने में भी टेस्टी होता है और साथ ही साथ इससे आपकी फिटनेस हमेशा बनी रहती है. इसके अलावा सलाद में बहुत ज्यादा नमक, चाट मसाला या तैयार ड्रेसिंग को डालने से बचना चाहिए, वरना ये स्वाद को काफी ज्यादा बिगाड़कर रख देती है.