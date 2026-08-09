Celebrity Glow का आसान राज, कम खर्च में आजमाएं ये Beauty Hacks

Celebrity Beauty Hacks: क्या आप भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तरह चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहती हैं? अगर हां, तो इसके लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ढेरों पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और घरेलू स्किनकेयर हैक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकती हैं.

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सेलिब्रिटी ब्यूटी सीक्रेट्स

अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर एक्ट्रेसेस की स्किन बिना मेकअप के भी इतनी ग्लोइंग और खूबसूरत कैसे नजर आती है? उनकी बेदाग और फिल्टर जैसी स्किन का राज क्या है? हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन लंबे समय तक जवां, साफ और चमकदार नजर आए. यही वजह है कि लोग अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के स्किनकेयर रूटीन और ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं. आपको लग सकता है कि ऐसी ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एक्ट्रेसेस महंगे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स पर लाखों रुपये खर्च करती होंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. सही स्किनकेयर रूटीन, जरूरी हाइड्रेशन, अच्छी नींद और कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

बादाम तेल से करें स्किन और बालों की देखभाल

स्किनकेयर के लिए हमेशा महंगे बॉडी लोशन या सीरम पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती. बादाम तेल जैसे साधारण तेल को भी अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है. इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करते हैं. रात में चेहरे पर तेल लगाने से पहले अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखें. अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो चेहरे पर कोई भी तेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो इसका यूज़ न करें, क्योंकि डार्क सर्कल्स के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं. बालों की केयर के लिए आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं. इससे बालों में नमी बनी रहती है और बाल मुलायन बने रहते है.

चावल का पानी भी हो सकता है बजट-फ्रेंडली ऑप्शन

चावल का पानी ब्यूटी रूटीन में एक लंबे समय से यूज़ किया जाता है. इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. इसे बनाने के लिए चावल को अच्छी तरह धोकर पानी में कुछ समय के लिए भिगो दें. इसके बाद पानी को छानकर साफ कंटेनर में रखें. हालांकि, घर पर तैयार किए गए राइस वॉटर को लंबे समय तक स्टोर करके यूज़ करने से बचना चाहिए. जब भी ऐसा लगे की ये खराब हो गया, तो बिल्कुल भी इसका यूज़ न करें. सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसके सीधे फेस पर यूज़ न करें. पहले इसे पैच टेस्ट जरूर करें.

सुबह की सूजन के लिए ठंडी सिकाई

कभी-कभी रातभर की नींद, ज्यादा नमक खाने या शरीर में पानी रुकने की वजह से सुबह चेहरा थोड़ा सूजा हुआ नजर आ सकता है. ऐसे में ठंडी सिकाई टेम्परेरी पर सूजन को कम करने में मदद कर सकती है. अगर आप चेहरे पर बर्फ यूज़ करना चाहती हैं, तो इसे सीधे स्किन पर रगड़ने के बजाय मुलायम कपड़े में लपेटें. इसके बाद चेहरे पर हल्के हाथों से कुछ सेकंड के लिए लगाएं. बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह बर्फ रखने से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है.

असली ग्लो के लिए नींद और पानी जरूरी

ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक अच्छी लाइफस्टाइल है. अगर आप लगातार कम सोती हैं और पानी कम पीते हैं, तो सिर्फ महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से भी मनचाहा रिजल्ट मिलना मुश्किल हो सकता है. इसलिए रोजाना पूरी नींद लेने की कोशिश करें और अपनी जरूरत के अनुसार पानी पिएं. इसके साथ, डाइट और एक्सरसाइज भी ओवरऑल हेल्थ और स्किन को सपोर्ट करने में मदद करता है. अगर आपको सेलिब्रिटी की जैसी स्किन चाहिए, तो सबसे पहले अपनी बेसिक रूटीन पर ध्यान दें.

मुल्तानी मिट्टी और उबटन से पुराने ब्यूटी हैक्स को अपनाएं

ज्यादातर घरों में मुल्तानी मिट्टी और उबटन का इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है. मुल्तानी मिट्टी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने में मदद करती है, इसलिए ऑयली स्किन वाले लोग इसे कभी-कभी फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वहीं बेसन, हल्दी और दही जैसी चीजों से बनाया गया, उबटन भी कई लोगों की ब्यूटी रूटीन का हिस्सा रहा है. हालांकि, हल्दी या किसी भी घरेलू सामग्री को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है. खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो अपको जलन भी हो सकती है. ऐसे में आपको तुरंत ही फेस को धो लेना है.

कम खर्च में बेहतर स्किनकेयर का आसान फॉर्मूला

सेलिब्रिटीज की ग्लोइंग स्किन देखकर, यह जरूरी नहीं कि आपको भी महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ें. अपनी स्किन टाइप के अनुसार एक सिंपल रूटीन बनाना ज्यादा जरूरी है. ध्यान रखें, हेल्दी स्किन का मतलब हमेशा फिल्टर जैसी परफेक्ट स्किन नहीं होता. सही देखभाल से आपकी आपका चहेरा साफ नेचुरली ग्लोइंग नजर आने लगेगा. अगर आपको स्किन से संबंधित को भी समस्या है, तो डॉ. की सलाह के बिना कुछ भी चहेरे पर यूज़ न करें.