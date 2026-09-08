टाइट जींस पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानें सेहत के लिए कैसे कपड़े हैं बेहतर

Best Jeans for Comfort: क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना फैशन के तौर पर पहनी जाने वाली आपकी पसंदीदा जींस सेहत पर भी असर डाल सकती है? खासकर अगर आप बहुत ज्यादा टाइट जींस पहनते हैं, तो लंबे समय तक इसे पहनने से शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए कपड़ों का चुनाव करते समय फैशन के साथ-साथ आराम का ध्यान रखना भी जरूरी है.

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जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कपड़ों और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें.

हर साल फैशन के ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन जींस एक ऐसा आउटफिट है जो हमेशा लोगों की पसंद में बना रहता है. कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो या दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाना हो, जींस हर जगह आसानी से पहनी जा सकती है. आजकल स्टाइलिश और फिट दिखने के लिए कई लोग टाइट जींस पहनना पसंद करते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े शरीर के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. टाइट जींस पहनने से कमर और पैरों पर लगातार दबाव पड़ सकता है. इससे पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट जैसी समस्या महसूस हो सकती है. इसके अलावा कमर में दर्द, त्वचा पर रगड़ के निशान और पेट के आसपास असहजता भी हो सकती है. कुछ लोगों को ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है. इसलिए सिर्फ फैशन और ट्रेंड के लिए ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं है, जिनमें आपको लंबे समय तक असहज महसूस हो. कपड़े ऐसे होने चाहिए जो शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और आपको आसानी से चलने-फिरने की आजादी दें. आइए जानते हैं कि बहुत ज्यादा टाइट जींस पहनने से किन तरह की परेशानियां हो सकती हैं और रोजाना कपड़े चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

हैरान कर देने वाली रिपोर्ट

टाइट जींस पहनने की वजह से मेराल्जिया पैरास्थेटिका के मामले बढ़ने की बात सामने आई है. कुछ समय पहले सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि लंबे समय तक टाइट जींस पहनने से पैर की मुख्य नस पर दबाव पड़ता है. इसकी वजह से व्यक्ति मेराल्जिया पैरास्थेटिका का शिकार हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, आठ महीनों में 368 मरीज अस्पताल पहुंचे थे. इनमें 70 फीसदी मरीजों की उम्र 35 से 48 साल के बीच थी और हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें 60 फीसदी महिलाएं थीं. इस समस्या में कमर और पैरों में दर्द या झनझनाहट जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग इसे सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बहुत ज्यादा टाइट जींस पहनने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ता है. इसके अलावा एलर्जी और इंफेक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. हालांकि, किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को केवल टाइट कपड़ों से जोड़ने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

टाइट जींस पहनने से हो सकती हैं ये परेशानियां

टाइट जींस पहनने से पैरों की मुख्य नस पर दबाव पड़ सकता है. इसकी वजह से कमर और पैरों में दर्द, सुन्नपन या झनझनाहट जैसी समस्या महसूस हो सकती है. जब आप बहुत ज्यादा टाइट जींस पहनते हैं, तो पेट और कमर के आसपास लगातार दबाव बना रह सकता है. इससे कुछ लोगों को पेट में असहजता और पाचन से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. इसके अलावा, बहुत टाइट कपड़ों में शरीर के आसपास हवा का आवागमन कम हो जाता है. इससे पसीना और नमी ज्यादा देर तक बनी रह सकती है. गर्मी और नमी के कारण कुछ लोगों में त्वचा पर जलन, एलर्जी और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खासकर लंबे समय तक नमी बने रहने से प्राइवेट पार्ट के आसपास भी इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर कपड़े लगातार दबाव बना रहे हों. इसलिए फैशन और स्टाइल के चक्कर में ऐसे कपड़े पहनने से बचना चाहिए, जिनसे आपको लंबे समय तक परेशानी या असहजता महसूस हो.

फैशन के साथ कंफर्ट का भी रखें ध्यान

कपड़े हमेशा ऐसे पहनने चाहिए, जिनमें शरीर आरामदायक महसूस करे. ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिनमें हवा का आवागमन बना रहे और उठने, बैठने, चलने या किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में परेशानी न हो. फैशन के लिए मार्केट में कई तरह के स्टाइल और फिट उपलब्ध हैं. जरूरी नहीं है कि स्टाइलिश दिखने के लिए हमेशा टाइट कपड़े ही पहने जाएं. आप ऑफिस, स्कूल, घर या आउटिंग के हिसाब से अलग-अलग तरह के कपड़ों का कलेक्शन रख सकते हैं. जींस की बात करें तो आप स्ट्रेट फिट, बूट कट या रिलैक्स्ड फिट जींस ट्राई कर सकते हैं. हाई-वेस्ट जींस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, बशर्ते वह बहुत ज्यादा टाइट न हो और पहनने में आरामदायक लगे. अगर कोई कपड़ा पहनने के बाद लगातार दर्द, सुन्नपन, झनझनाहट, त्वचा पर जलन या किसी अन्य तरह की परेशानी महसूस होती है, तो उसे नजरअंदाज न करें. ऐसे लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ जाएं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कपड़ों और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें.