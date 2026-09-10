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AC से निकलने वाला पानी है बड़े काम की चीज, जानें कहां कर सकते हैं यूज़

AC water uses: क्या आप भी AC से निकलने वाले पानी को बेकार समझकर नाली में बहा देते हैं? तो आज से ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि AC से निकलने वाला पानी फेंकने के बजाय घर के कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written by: Sapna
Published: September 10, 2026, 1:26 PM IST
AC water uses
AC का पानी टॉयलेट फ्लश के लिए भी यूज़ किया जा सकता है

गर्मी के मौसम में AC लगभग हर घर की जरूरत बन जाता है. ऐसे में AC से रोजाना काफी मात्रा में पानी निकलता है. ज्यादातर लोग इसे बेकार समझकर सीधे नाली में बहा देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस पानी का सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता, लेकिन सफाई और दूसरे घरेलू कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे पानी की बर्बादी भी कम होगी और रोजमर्रा के कई कामों में नल के पानी की बचत भी होगी. इसलिए अगली बार AC से पानी निकले तो उसे फेंकने के बजाय इकट्ठा करके इस्तेमाल करें. अगर आपको नहीं पता कि AC से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल किन-किन कामों में किया जा सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको AC के पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे.

1. पौधों और गार्डन की सफाई

AC के पानी का इस्तेमाल घर के सजावटी पौधों या गार्डन की सफाई से जुड़े कुछ कामों में किया जा सकता है. इससे पौधों के आसपास की जगह साफ करने या पत्तियों पर जमी धूल हटाने जैसे काम किए जा सकते हैं. खाने वाली सब्जियों और फलों के पौधों में इसे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर पानी में गंदगी या किसी तरह की दुर्गंध नजर आए, तो इसे पौधों में भी न डालें.

2. फर्श और बालकनी की सफाई

घर की बालकनी, आंगन, छत या बाहरी फर्श साफ करने के लिए भी AC का पानी यूज़ किया जा सकता है. पोछा लगाने या धूल-मिट्टी साफ करने जैसे कामों में इसका यूज़ करने से काम भी हो जाएगा और पानी की बचत भी हो जाएगी.

3. टॉयलेट फ्लश में करें यूज़

AC का पानी टॉयलेट फ्लश के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इसे साफ कंटेनर में जमा करके जरूरत के मुताबिक फ्लश टैंक में डाला जा सकता है. इस तरह पीने योग्य पानी को फ्लश जैसे काम में खर्च होने से बचाया जा सकता है.

4. स्टीम आयरन में इस्तेमाल

कुछ मामलों में AC का पानी स्टीम आयरन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य नल के पानी की तुलना में खनिज कम हो सकते हैं. इससे आयरन में मिनरल जमा होने की समस्या कम हो सकती है. इस्तेमाल करने से पहले अपने आयरन के मैनुअल में दिए निर्देश जरूर देख लें.

5. एयर कूलर में डाल सकते हैं पानी

गर्मी के दिनों में एयर कूलर के टैंक को भरने के लिए भी AC से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर पानी साफ है और लंबे समय से जमा नहीं है, तो यह एक आसान ऑप्शन हो सकता है.

AC के पानी का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

AC का पानी यूज़ करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. इसे कभी भी पीने या खाना बनाने के लिए यूज़ न करें. अगर पानी में धूल, गंदगी, बदबू या कोई दूसरा कण नजर आए तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए. पानी को लंबे समय तक जमा करके न रखें और जिस कंटेनर में इसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसे भी साफ रखें. AC की ड्रेन पाइप और आसपास की सफाई भी समय-समय पर करवाते रहें.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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