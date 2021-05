Covid-19 Symptoms on Skin: कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना की नई स्ट्रेन के कारण इसके लक्षण भी बदले नज़र आ रहे है. इस स्ट्रेन में यह वायरस लंग्स और किडनी के साथ-साथ जीभ, नाखून, बाल, दिल जैसे हिस्से पर भी प्रभाव डाल रहा है. कोरोना की दूसरी लहर में (Covid-19 Second Wave) में कोरोना के स्किन से जुड़े कई लक्षण सामने आ रहे है. अगर आपकों भी यह लक्षण नज़र आ रहे है तो इन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. Also Read - Relationship Tips: लॉकडाउन में आप भी कर रहें Online Dating? तो इन बातों का रखें ख्याल, रिलेशनशिप रहेगा हेल्दी

कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया है कि 40 प्रतिशत मरीजों में स्किन से जुड़े परेशानियां देखी गई है. इस लक्षणों में मुख्य है चेहरे पर सूजन. मरीज को हल्का बुखार भी हो सकता है. आइए आपकों बताते है कोरोना में स्किन मे होने वाले लक्षणों के बारे में-

फफोले और चकत्ते होना

अगर आपके स्किन पर फफोले या चकत्ते दिख रहे है तो और सतर्क हो जाएं. अगर इन फफोलों या चकत्तों में खुजली या फिर दर्द महसूस हो सकता है. ऐसा तब होता है जब वायरस मरीजों की नसों पर हमला करना शुरू कर देता है. ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और स्किन पर रूखापन देखा जाता है. ऐसे लक्षण कोरोना में देखे जाते है.

होठों का ड्राई हो जाना

आमतौर पर कई लोगों में देखा गया है कि उन्हें लिप्स ड्राई होने की समस्या रहती है. लेकिन अगर आपकों यह समस्या ज्यादा समय तक रही है तो यह ध्यान देने वाली बात हो सकती है. होठों का ज्यादा सूखना कोरोना के नए लक्षणों में शामिल होता है. इसमें आपके होठ पपड़ीदार नज़र आने लगते है. अगर आपके डिहाइड्रेशन की शिकायत हो तो आप गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं.

स्किन का ज्यादा सेंसटिव होना

कोरोना संक्रमित कई लोगों में देखा गया है कि उनकी स्किन ठीक होने के बाद भी बहुत सेंसटिव हो जाती है. संक्रमित होने के कुछ देर बाद से ही आपकों यह नजर आने लगती है कि आपकी स्किन ज्यादा सेंसटिव हो गई है.

पित्ती नजर आना

कोरोना के कई मरीजों में यह देखा गया है कि उनकी स्किन पर पित्ती होने लगती है. यह पित्ती संक्रमित होने के कुछ देर बाद ही नज़र आने लगती है और ठीक होने के कुछ दिन बाद तक नज़र आ सकती है.