आजकल कई सारी महिलाएं काम करती हैं, ऐसे में जाहिर है की अगर आप शादीशुदा हैं तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करना होगा ताकि आप दोनों एख साथ मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें. क्योंकि कई बार महिलाओं के ऑफिस जानें और काम करने की वजह से कई सारी मुश्किलें आती हैं जिस आप दोनों को मिलकर सुलझाना होता है.

औरतें भी घर से बाहर करियर बना रही हैं और अपनी मेहनत और टैलेंट से एक पहचान बना रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं की आखिर आप कैसे जान सकती हैं आपका पार्टनर आपके जॉब को लेकर कितने सपोर्टिव हैं और आपका कितना हाथ बांटते हैं. ऐसे में अगर आपका पति सपोर्टिव है तो आपकी यह मुश्किल काफी हद तक कम हो सकती है. पति का सपोर्टिव होना सिर्फ बोलने से नहीं होता, इसके लिए काफी कुछ करना भी पड़ता है. आइये देखते हैं कि हम में से कितनी महिलाओं के पति उनके करियर को सपोर्ट करते हैं.

1. घर पर करते हैं मदद

पति और पत्नी ऐसा सफर तय करते हैं जिसकी लिए आपको कई सारी चीजों में एक दूसरों का साथ देना होता है. ऐसे में अगर आप जॉब करती हैं तो ऐसे में जाहिर है की आप कई बार थकी हुई होते हैं तो क्या आपके पति घर पर आपकी कुछ चीजों में मदद करते हैं ज. ऐसा करने से आप दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

2. कैसे लेते हैं फैसला

अक्सर घर के सारे फैसले आपके पति ही लेते हैं लेकिन क्या उन्होंने कभी आपकी राय ली है. लेकिन पत्नी को नौकरी करनी है या नहीं, इसका फैसला आप दोनों मिलकर ही करें। अपनी बातें पत्नी पर थोपें नहीं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का उतना ही अधिकार है जितना आपको आपकी जिंदगी के। इसीलिए आप उनके बाहर जाकर काम करने के लिए सपोर्ट करें.

3. बच्चों की जिम्मेदारी

मां बनने के बाद कई सारी चीजों में बदलाव आता है खासकर अगर आप एक वर्किंग मदर हैं तो ऐसे में आप दोनों की बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. अगर सपोर्टिव पार्टनर होनी की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. बच्चे की बीमारी, स्कूल, देखभाल सबकुछ एक पिता की भी उतनी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है जितनी मां की

4. कैसे निभाते हैं जिम्मेदारी

नौकरी करने वाले आदमी और औरत दोनों ही कई बार ऑफिस में लेट हो जाते हैं. ऐसे में जब परिवार या बाहर के लोग आपके पति से उनकी पत्नी की उपस्थिति के बारे में पूछने पर उन्हें बताते हैं कि उनकी बीवी कितनी मेहनत कर रही हैं और आपको उनपर कितना गर्व है।.