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बारिश के मौसम में फैल रही हैं ये बीमारियां, ऐसे करें बच्चों का बचाव

Monsoon Health Tips for Kids: बारिश का मौसम गर्मी से तो राहत लेकर आता है, लेकिन अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. ऐसे में सबसे पहले बच्चे बीमार पड़ते हैं. इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि इस मौसम में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written by: Sapna
Updated: August 20, 2026, 7:38 PM IST
children health problem
मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के फैल जाते है (pexels)

बारिश के मौसम में तरह-तरह की वायरल बीमारियां फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं. बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह मजबूत नहीं होता है, इसलिए वे वायरस और इन्फेक्शन से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं. बच्चे खेलते समय अक्सर मिट्टी में सन जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उनकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं. मौसम में नमी होने के कारण बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु (Germ) लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं. वहीं, बच्चों की सांस की नली भी सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वे वायरल और सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं.

बारिश में क्यों बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा?

मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के फैल जाते है. बच्चे बारिश में खेलने के दौरान गंदे पानी, मिट्टी या कीचड़ के में हो जाते हैं. जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर बैक्टीरिया आ जाते हैं. ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अगर वो बिना हाथ धोएं कुछ खा लें, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है. इसके अलावा खराब पानी और बाहर का खाना भी बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

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बारिश में बच्चों को हो सकती हैं ये बीमारियां

वायरल इन्फेक्शन: मौसम बदलने के साथ बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

पेट से जुड़ी समस्याएं: खराब पानी या भोजन के कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और अन्य बीमारियां हो सकती हैं. कुछ मामलों में टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है.

मच्छर जनित बीमारियां: बारिश के बाद जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ती है. इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

स्किन संबंधी इन्फेशन: लगातार नमी, पसीना और लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने से स्किन पर रैशेज, खुजली और फंगल इंफेक्शन की समस्या हो सकती है.

बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाएं?

बारिश के मौसम में बच्चों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें. उन्हें बाहर से घर लौटने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत डालें. बच्चों को साफ और सुरक्षित पानी पिलाएं. भोजन हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ ही दें. अगर बच्चा बारिश में भीग गया है या उसके कपड़े पसीने से गीले हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बदल दें. बॉडी को अच्छी तरह सुखाने के साथ गीले जूते और मोजे भी तुरंत बदलें. अगर आपके घर में मच्छर बहुत हो गए है, तो उन घर से दूर भगाने के लिए मच्छर भगाने वाली स्प्रे करें. घर के आसपास कहीं पानी जमा हो, तो उसे भी निकलें. कूलर, गमले, बाल्टी और सभी पानी वाली चीजों की अच्छी तरह से साफ सफाई करें. बच्चों की हेल्थ खराब लग रही हो, तो डॉक्टर से इलाज करवाएं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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