आंखे को नीचे कई लोगों को डार्क सर्कल की समस्या होती है और आप कितना भी मेकअप इस्तेमाल कर लें, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं. डार्क सर्कल कई बार हर तरह के उपाय के बावजूद भी नहीं जाते हैं इसके कई सारे कारण हो सकते हैं. लोग कहते हैं इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे की ज्यादा तनाव,कम निंद या फिर हार्मोन्य में परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है. जिसकी वजह से आंखो के नीचे काले घेरे बन जाते हैं. Also Read - Homemade facepack for dark circles | डार्क सर्कल दूर करने के लिए दूध और हल्दी का होममेड फेसपैक

अगर आप भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करें तो शायद आपके आंखो के नीचे काले घेरे कम हो जाएं. इसके लिए जरुरी है की आप अपने डाइट हेल्दी करें जिसमें विटामिन के,विटामिन सी और विटामिन ई जरुर हो. साथ ही आप अपने डाइट में आप कम से कम 3 लीटर पानी जरुर एड करें और 8 घंटे की नींद भी लें. तो चलिए जानते हैं कौन से फूड्स आपकी इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं. Also Read - These remedies help you to get rid of Dark Circles

1. खीरा

खीरा आप सलाद में जरुर लेते होंगे, इसमें काफी मात्रा में पानी होता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और आपके डार्क सर्कल को कम करता है. आप इसे अपने आंखो पर लगा सकते हैं, इसमें विटामिन ए, सी, ई और के होते हैं. Also Read - Home made remedies for removing dark circles

2. खतरबूज

खरबूजा आपके काले घेरों में कम करने में काफी मददगार साबित होता है, दरअसल खरबूजे में 92 फीसदी पानी होता है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. खरबूजे में विटामिन बी1 और बी6, विटामिन सी, पोटैशियम और मैग्नेशियम होता है जो हेल्दी आंखों के लिए अच्छा है.

3.टमाटर

टमाटर सेहत के लिए अच्छा एंटिऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारी आंखो के नीचे की त्वचा को बेहतरीन बनाने का कम करते हैं. साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, टमाटर में लाइकोपिन, ल्यूटिन, बेटा कैरोटिन, क्यूरेक्टिन और विटामिन सी होता है.

4. तिल

तिल विटामिन ई से भरपूर होता है जो डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे कम करने में मदद करता है. तिल का सेवन करें ताकि आपका डार्कसर्कल कम हो सकता है और आपकी स्किन पहले से बेगतर होगी.