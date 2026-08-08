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दिल्ली से सिर्फ 300-350 किमी दूर हैं ये शानदार हिल स्टेशन, वीकेंड पर लें ठंडी हवाओं का मजा

Hill Stations Near Delhi: क्या आप भी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वीकेंड पर कहां जाएं? अगर आपका मन भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और ठंडी जगह पर कुछ समय बिताने का है, तो दिल्ली के आसपास कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई जगहें राजधानी से करीब 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं.

Written by: Sapna
Published: August 8, 2026, 10:55 AM IST
Hill Stations Near Delhi
(AI PHOTO)

गर्मियों की तपिश के बीच पहाड़ों की ठंडी हवा और हरियाली हर किसी को सुकून देती है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई छोटे-बड़े हिल स्टेशन हैं, जहां आप प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं. यहां आपको खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, झीलें और शांत वातावरण देखने को मिलेगा. अगर आप रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो दिल्ली से निकलकर इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

धनौल्टी

मसूरी के आसपास स्थित धनौल्टी उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो भीड़ से दूर शांति के बीच समय बिताना चाहते हैं. यहां देवदार और ओक के घने जंगल, ठंडी हवाएं और खूबसूरत पहाड़ी नजारे आपका मन मोह लेंगे. प्रकृति के बीच आराम करने के लिए यह एक शानदार वीकेंड डेस्टिनेशन है.

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कनातल

उत्तराखंड का कनातल शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांवों में शामिल है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों से दिखाई देने वाले शानदार नजारे इसे खास बनाते हैं. अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां ज्यादा भीड़ न हो और सुकून के साथ समय बिताया जा सके, तो कनातल अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

चकराता

उत्तराखंड का चकराता अपने घने देवदार के जंगलों, शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां शहरों की भीड़भाड़ और शोर से दूर प्रकृति के बीच समय बिताने का मौका मिलता है. पहाड़ी नजारों के साथ यहां के झरने और जंगल आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

लोखंडी

चकराता से करीब 19 किलोमीटर दूर स्थित लोखंडी एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव है. यहां का प्राकृतिक वातावरण और आसपास के पहाड़ इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं. अगर आप किसी शांत जगह पर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो लोखंडी को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.

सत्ताल

नैनीताल जिले में स्थित सत्ताल अपनी सात मीठे पानी की झीलों के लिए जाना जाता है. चारों ओर फैले ओक और पाइन के घने जंगल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों के बीच वक्त बिताने के लिए सत्ताल एक बेहतरीन विकल्प है.

पंगोट

नैनीताल के पास स्थित पंगोट घने ओक और पाइन के जंगलों से घिरा एक खूबसूरत गांव है. यह जगह खासतौर पर पक्षी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां कई तरह की पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं. शांत माहौल और हरियाली के कारण यह जगह नेचर लवर्स को खूब पसंद आती है.

बिनसर

उत्तराखंड का बिनसर घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां पहाड़ों के बीच पक्षियों की आवाज और चारों ओर फैली हरियाली आपको शहर की भीड़ से बिल्कुल अलग अनुभव देती है. अगर आपको जंगल और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो बिनसर आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है.

कौसानी

बागेश्वर जिले में स्थित कौसानी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए मशहूर है. यहां हरे-भरे चाय के बागान और पहाड़ों का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है. शांत वातावरण के कारण यह जगह वीकेंड पर सुकून भरे पल बिताने के लिए काफी पसंद की जाती है.

भीमताल

नैनीताल के पास स्थित भीमताल अपनी खूबसूरत झील और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. दिल्ली से रोड ट्रिप करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ी नजारे आपको काफी सुकून देंगे.

मुक्तेश्वर

मुक्तेश्वर उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत पर्यटन स्थल है. यहां से हिमालय के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. इसके अलावा यहां स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर धाम मंदिर भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है.

रानीखेत

अगर आपको  लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, तो रानीखेत भी वीकेंड ट्रिप के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह जगह अपने हरे-भरे देवदार के जंगलों, शांत वातावरण और हिमालय के खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है. पहाड़ों के बीच सुकून भरा समय बिताने के लिए रानीखेत को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.

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