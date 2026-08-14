कबाड़ नहीं हैं ये पुरानी चीजें! थोड़ी क्रिएटिविटी से बनाएं खूबसूरत होम डेकोर

DIY Home Decor: घर में समय के साथ कई ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम पुराना या बेकार समझकर कबाड़ में फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, तो यही पुराना सामान घर की खूबसूरती बढ़ाने में काम आ सकता है.

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पुरानी प्लास्टिक बोतलों को बनाएं प्लांटर (AI PHOTO)

हर घर में पुरानी बोतलें, कांच की खाली बरनियां, फटे या पुराने कपड़े, कागज, गत्ते और कई दूसरी बेकार चीजें पड़ी रहती हैं. आप इन चीजों को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सजावटी सामान, प्लांटर, स्टोरेज बॉक्स या दूसरी उपयोगी चीजों में बदल सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीजों से घर सजाने के लिए आपको बाजार से महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत से आप घर में पड़े कबाड़ को भी खूबसूरत और काम की चीजों में बदल सकते हैं.

कांच की बोतल से बनाएं खूबसूरत फेयरी लाइट शोपीस

खाली सॉस, जूस या कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलों को फेंकने के बजाय उनसे अट्रेक्टिव लाइटिंग डेकोर तैयार किया जा सकता है. इसके लिए बैटरी से चलने वाली छोटी फेयरी लाइट्स का यूज़ करें. रोशनी से भरी बोतल रात के समय बेहद खूबसूरत नजर आती है.इसे बनाने के लिए सबसे पहले बोतल को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह सुखा लें. अब बैटरी वाली फेयरी लाइट्स को सावधानी से बोतल के अंदर डालें. लाइट का स्विच या बैटरी पैक बोतल के बाहर इस तरह रखें कि उसे आसानी से ऑन-ऑफ किया जा सके. चाहें तो बोतल के बाहर रिबन, लेस या छोटे सजावटी स्टिकर भी लगा सकते हैं. इसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम की शेल्फ, खिड़की के पास या किसी कॉर्नर टेबल पर सजाया जा सकता है.

पुरानी प्लास्टिक बोतलों को बनाएं प्लांटर

घर में पड़ी प्लास्टिक की बोतलों को थोड़े से रंग और डिजाइन के साथ प्यारे प्लांटर में बदला जा सकता है. खासकर छोटी हर्ब्स, मनी प्लांट या दूसरे छोटे पौधों के लिए ये उपयोगी रहेंगे. इसके लिए आपको एक खाली बोतल की जरूरत होगी. बोतल को अपनी जरूरत के हिसाब से काट लें. काटते समय किनारों को सुरक्षित रखें, ताकि हाथ न कटे. बोतल के निचले हिस्से में पानी बाहर निकलने के लिए कुछ छोटे छेद करें. अब बाहरी हिस्से पर अपनी पसंद का रंग लगाएं और सूखने के बाद फूल, पत्तियां, चेहरे या कोई अन्य पैटर्न बना सकते हैं. रंग पूरी तरह सूख जाए, तो इसमें मिट्टी भरकर पौधा लगा दें. अलग-अलग आकार और रंग के प्लांटर बनाकर इन्हें बालकनी, खिड़की या गार्डन एरिया में रखा जा सकता है.

जूट से पुरानी बोतल को दें नया लुक

अगर घर की किसी पुरानी कांच की बोतल को देसी और एलिगेंट लुक देना चाहते हैं, तो उसे जूट की रस्सी से सजाया जा सकता है. यह तरीका काफी आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती.इसे बनाने के लिए बोतल को साफ करके अच्छी तरह सुखा लें. अब नीचे से जूट की रस्सी को गोंद की मदद से चिपकाते हुए बोतल के चारों तरफ गोल-गोल लपेटना शुरू करें. रस्सी के बीच-बीच में थोड़ा गोंद लगाते रहें, ताकि वह ढीली न पड़े. जब पूरी बोतल जूट से कवर हो जाए, तो आखिरी हिस्से को मजबूती से चिपका दें. इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऊपर लेस, मोती या रिबन लगाया जा सकता है. तैयार बोतल को फ्लावर वास या शोपीस की तरह यूज़ करें.

पुराने टीन के डिब्बों से बनाएं पेन स्टैंड या फ्लावर पॉट

रसोई में इस्तेमाल होने वाले खाली टीन के डिब्बों को भी आसानी से दोबारा काम में लाया जा सकता है. इन्हें रंगकर आप डेस्क के लिए पेन स्टैंड या छोटे पौधों के लिए गमले बना सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले डिब्बे का लेबल हटाकर उसे अच्छी तरह धो लें और पूरी तरह सुखाएं. इसके बाद बाहरी सतह पर प्राइमर या बेस कोट लगाएं. अब अपनी पसंद के रंग से डिब्बे को पेंट करें और उस पर फूल, पत्तियां, ज्योमेट्रिक पैटर्न या कोई मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं. अगर इसे प्लांटर के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो नीचे पानी को निकालने के लिए एक छोटा सा छेद जरूर करें.

पुराने कपड़ों और गत्ते से बनाएं वॉल हैंगिंग

घर में भटे, पुराने बचे हुए कपड़ों के टुकड़े और पुराने कार्डबोर्ड भी खूबसूरत वॉल डेकोर में बदले जा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड पर गोल, चौकोर, दिल या अपनी पसंद की कोई डिजाइन बनाकर उसे काट लें. अब कपड़े को कार्डबोर्ड से थोड़ा बड़ा काटें और उसे चारों तरफ से मोड़कर गोंद की मदद से चिपका दें. इसके बाद लेस, बटन, मोती या कपड़े से बने छोटे फूलों की मदद से इसे सजाएं. पीछे की तरफ रिबन या ऊन की डोरी चिपका दें. अब इसे दीवार पर आसानी से लटकाया जा सकता है.

पुराने गत्ते और कागज को भी करें यूज़

पुराने गत्ते और कागज को भी सीधे कूड़ेदान में डालने की जरूरत नहीं है. कार्डबोर्ड के डिब्बों से छोटे ऑर्गनाइजर, पेन स्टैंड, मैगजीन होल्डर और दराज के लिए डिवाइडर बनाए जा सकते हैं. पुराने कागज और मैगजीन के रंगीन पन्नों का इस्तेमाल गिफ्ट रैपिंग के लिए किया जा सकता है. वहीं, कागज को गोंद और पानी की मदद से पेपर मैश क्राफ्ट में यूज़ करके सजावटी डिजाइन भी बनाई जा सकती हैं. पुराने अखबार या बेकार कागज को छोटे टुकड़ों में करके पैकिंग के दौरान नाजुक सामान के आसपास कुशनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.