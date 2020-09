महिलाओं के शरीर में अगर किसी चीज के कमी होती है तो उन्हें कई सारी गंभीर बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है. खासकर एक उम्र निकल जाने के बाद आपको विटामिन से लेकर आयरन तक हर चीज का संतुलन अपनी बॉडी में बनाकर चलना होता है ताकि आप स्वस्थ रहें.महिलाएं कई बार अपनी बाकि चीजों में फंस जाती हैं और अपने आहार पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हैं, ऐसे में आपको पोषण संबंधी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. Also Read - Roti vs Rice For Weight Loss: जानें क्या है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद

महिलाओं को कई सारे ऐसे फूड्स है जिन्हें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें आगे चलकर कैंसर, योनि में संक्रमण, गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियां नहीं होती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ खास फूड्स के बारे में बताएंगे जो आपको हर तरह से पोषण देगा और आपको स्वस्थ रखेगा. Also Read - Vitamin D की कमी से होती है ये मानसिक बीमारी, वैज्ञानिकों ने कही ये बात...

1.दही

दही में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो महिलाओं के लिए बहुत जरुर है. दरअसल पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कैल्शियन की ज्यादा आवश्क्ता होती है. दही प्रोबायोटिक्सर का बड़ा खजाना है औऱ साथ ही ये पाचन को अच्छा है और कब्ज,दस्त में भी काम करता है ऐसे में इसे अपनी डाइट में जरुर शामिल करें.

2. अंडा

अगर आप अंडा खाते हैं तो इसे अपनी डाइट में जरुर खाए, इसमें विटामिन बी 12 और फोलेट होता है जो महिलाओं के लिए आवश्यक है. साथ ही इसमें विटामिन बी 12 एनीमिया के जोखिम को करता है. इसके साथ ही अंडे में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए होता.

3.पालक

पालक क बारे तो हर किसी को पता है कि ये किस तरह से हमारी सेहत को स्वस्थ रख सकता है क्योंकि इसमें आयरन से लेकर विटामिन तक हर कुछ होता है. है. इसमें उच्च विटामिन ए और फाइबर सामग्री होती है जो कई प्रकार के कैंसर को दूर करने में मदद करती है.

4. अमरुद

अमरुद काने में भी स्वादिष्ट होते हैं और इसके कई सारे स्वास्थ लाभ भी होते हैं. इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है जो महिलाओं को एनीमिया से रोकता है, साथ ही इसमेंलाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट होते है जो स्किन के लिए अच्छा होता है.

5.सोयाबीन

सोयाबीन आयरन, फोलेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बड़ा स्रोत है. मध्यम मात्रा में सोया खाना खाने से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है.