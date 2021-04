Tips to follow during exercising in summers: कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात है. ऐसे में एक बार फिर लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है. घर में रहकर सेहतमंद रहना और रेगुलर वर्कआउट करना और संतुलित भोजन करना यह बेहद जरूरी है. गर्मी के मौसम में वर्कआउट करना बाकी मौसम की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है. गर्मियों के वक्त होने वाली आम परेशानियां है डिहाइड्रेशन, थकान लगना, चक्कर आना सिरदर्द और हीट स्ट्रोक है. आप भी अगर गर्मी में रोजाना वर्कआउट करते है तो इन खास बातों का ध्यान रखें और कुछ सावधानियां बरतें- Also Read - Kids Mental Health During Corona Period: लॉकडाउन के बीच बच्चों में बढ़ रहा है तनाव, इन टिप्स के जरिए रखें उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल

वर्कआउट करते समय खूब पानी पिएं

गर्मियों में आप जब भी एक्सरसाइज करें उससे पहले कम से कम दो गिलास पानी जरूर लें. एक्सरसाइज के दौरान आपकों जब भी प्यास लगें पानी जरूर पिएं और एक्सरसाइज के बाद भी पानी पिएं. पानी आपके शरीर को गर्मियों में हाइड्रेटेड रखता है.

आउटडोर एक्सरसाइज में लगाए सनस्क्रीन

गर्मी के दिनों में आप जब भी बाहर निकलें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने सनस्क्रीन जरूर लगाई हो. आउटडोर एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है नहीं तो आपकों सनबर्न जैसी समस्या हो सकती है.

सही वक्त करें एक्सरसाइज

एक्सपर्ट की राय के अनुसार यह बेहद जरूरी है कि आप सही वक्त पर एक्सरसाइज. गर्मी के दिनों में सुबह 10 के बाद से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का. सुबह वातावरण भी साफ रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा रहती है.

ढ़ीले कपड़े पहनें

गर्मी के दिनों में ढ़ीले और लाइट कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तंग कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करने से गर्मी बढ़ जाती है। इससे एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती है। इसके लिए सूती कपड़े पहनें। सूती कपड़े पसीना को सोख लेता है।

