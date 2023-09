Hindi Lifestyle

Things To Keep Near To Your Bed To Get Rif Of Bad Dreams

रात को सपने में लगता है डर? अपने बेड के पास आज ही रख लें ये चीजें

अगर आपको भी लगातार बुरे सपने आ रहे हैं तो आपको अपने बिस्तर के पास इन चीजों को रखना चाहिए. वास्तु के अनुसार, अच्छी नींद के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

डरावने सपनों से कैसे बचें

How To Get Rid Of Bad Dreams: क्या तेज दौड़की धड़कनों, पसीने से तर हथेलियों, डर और टेंशन में खुलती है आपकी नींद? हर कोई अच्छी नींद लेने के लिए सोता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें रात में सोने से पहले डर लगता है या उठते ही वह डरे हुए नजर आते हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोते-सोते ही डर की वजह से नींद खुल जाती है. यह तब होता है जब आप बुरे सपने देखते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है और आपको इसे दूर करने लिए क्या करना चाहिए.

Trending Now

सोते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है. अगर आपको भी सोते समय डर लगता है तो आपको सोने से पहले डरावनी बातें करना या डरावनी चीजें देखना बंद करना होगा. इसकी वजह आपके बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी का होना भी है. ऐसे में आप अपने बेड के पास कुछ चीजें रख सकते हैं, जिनसे आपका डर कम या पूरी तरह से खत्म हो जाता है.

You may like to read

बेड के पास रखें ये चीजें

अगर आपको सोते समय डर लगता है तो आप अपने बेड के पास कोई भी तांबे का सामान रख सकते हैं. ये कोई बर्तन या सजाने की चीज भी हो सकती है. इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए. आप अपने गले में तांबे का लॉकेट भी पहन सकते हैं.

अगर रात को सोते समय बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हो तो उससे बचने के लिए अपने तकिए के नीचे चाकू, कैची, नेल कटर या प्याज रख सकते हैं. इसे करने से आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएगा. कहा जाता है कि इन चीजों से नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है.

भूलकर भी आप अपने बेडरूम में बाहर आने-जाने वाले जूते चप्पल न रखें. इसके कारण आपके रूम में एक नेगेटिव एनर्जी रहती है. जूते- चप्पलों से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है और बुरे सपने आते हैं.

आप बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए अपने तकिए के नीचे मोरपंख भी रख सकते हैं. इससे आपके रूप की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी.

आपको अपने आस-पास सोने से पहले किसी पतले से कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधकर तकिए के नीचे रख लेनी चाहिए. इसे अपने सिराहने के नीचे रखने से आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएगा.

सभी उपाय करने के बाद भी अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं या सोते समय डर लग रहा है तो आपको अपने सोने की जगह को बदलना होगा या अपने सोने की दिशा को भी बदल सकते हैं. इससे भी काफी फर्क पड़ता है.

सोने से पहले कपड़े बदलकर सोना काफी जरूरी है क्योंकि दिनभर पहने हुए कपड़ों में बाहर की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES