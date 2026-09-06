EnglishHindi

पपीते के पत्तों का ये फायदा कर देगा हैरान, कम प्लेटलेट्स को 1 ही दिन में देगा बढ़ा

पपीते के पत्तों में कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स कम होने पर इसका जूस पीने की सलाह दी जाती है.

Written by: Sapna
Published: September 6, 2026, 6:31 PM IST
Papaya leaves benefits
पके हुए पपीते में फाइबर, विटामिन C और कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है (AI PHOTO)

पपीता सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके फल के साथ-साथ पत्तों का इस्तेमाल भी कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है. पपीते के पत्तों से तैयार जूस को प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति में फायदेमंद बताया जाता है. अगर दिन में 2 से 3 बार इसे मरीज को दिया जाए, तो एक ही दिन में उसकी प्लेटलेट्स बढ़ सकती हैं. बदलते मौसम के साथ डेंगू, वायरल फीवर और दूसरी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. खासकर डेंगू होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है. इसके साथ ही कमजोरी, थकान, बुखार और शरीर में दर्द जैसी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं. ऐसे में प्लेटलेट्स कम होने पर लोग कई तरह के घरेलू उपाय आजमाते हैं, जिनमें पपीते के पत्तों का जूस भी शामिल है. पपीते के पत्तों में कई तरह के प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इन्हें सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है. कुछ लोग प्लेटलेट्स कम होने पर पपीते के पत्तों का जूस पीने की सलाह देते हैं.

प्लेटलेट्स कम होने पर पपीते के पत्तों का रस

डेंगू के दौरान शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है. इसके साथ कमजोरी, थकान, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं. ऐसे समय में मरीज को पर्याप्त आराम और पानी देने के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज कराना जरूरी होता है. पपीते के पत्तों में कई तरह के प्राकृतिक कंपाउंड और एंजाइम पाए जाते हैं. इनमें कार्पेन (Carpaine), पैपेन (Papain) और फ्लेवोनोइड्स जैसे तत्व शामिल हैं. इन्हीं कारणों से पपीते के पत्तों को पारंपरिक तौर पर कई घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता रहा है.

और पढ़ें: डेंगू ही नहीं इन बीमारियों से राहत दिलाने में भी काम आते हैं पपीते के पत्ते, मिलते हैं इतने कमाल के फायदे

क्या एक दिन में बढ़ सकती हैं प्लेटलेट्स?

प्लेटलेट्स कम होने पर पपीते के पत्तों का जूस पीने से एक ही दिन में प्लेटलेट्स बढ़ सकती हैं. इसके लिए मरीज को दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसका जूस या काढ़ा बनाकर देने की सलाह दी जाती है. हालांकि, केवल पपीते के पत्तों के रस पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच और जरूरी ब्लड टेस्ट करवाना ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर डॉक्टर उचित समझें, तभी इसे डाइट में शामिल करें. गंभीर प्लेटलेट्स की कमी, ब्लीडिंग या लगातार बिगड़ती तबीयत में तुरंत चिकित्सा सहायता लें.

पपीता खाना भी हो सकता है फायदेमंद

पके हुए पपीते में फाइबर, विटामिन C और कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. बीमारी के दौरान शरीर को पर्याप्त पोषण देने के लिए फल, सब्जियां और आसानी से पचने वाला खाना लेना फायदेमंद रहता है. आप पपीते और इसके पत्तों, दोनों को डाइट में जरूरत के हिसाब से शामिल कर सकते हैं. कुछ लोग पपीते के ताजे पत्तों का रस निकालकर कम मात्रा में लेते हैं, जबकि कुछ लोग पत्तों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाते हैं. गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को पपीते के पत्तों का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, जिन्हें इससे एलर्जी या पेट से जुड़ी परेशानी हो. अगर इसे लेने के बाद उल्टी, पेट दर्द, खुजली या किसी तरह की एलर्जी दिखाई दे, तो इसका सेवन बंद कर डॉक्टर से सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Healthy & Diet की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.