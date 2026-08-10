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रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी लगेगा ये Crispy Sandwich, घर पर ऐसे बनाएं

Sandwich Recipe: सुबह के नाश्ते में कुछ झटपट और स्वादिष्ट बनाना हो या वीकेंड पर कुछ स्पेशल ट्राई करना हो, सैंडविच एक परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अक्सर घर पर सैंडविच बनाते समय यह बाजार या रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और क्रिस्पी नहीं बन पाता. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके आप घर पर ही बाजार से भी ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी सैंडविच बना सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 10, 2026, 9:25 AM IST
Sandwich
घर पर सैंडविच कैसे बनाएं

बाजार के सैंडविच जैसा क्रिस्पी टेस्ट घर पर भी आसानी से पाया जा सकता है। इसके लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और सही स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यह सैंडविच स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी बनाया जा सकता है। आप इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खिला सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, इसलिए आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड पर भी इसे स्पेशल तरीके से सर्व कर सकते हैं।

सैंडविच बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए

सैंडविच बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आपक ,4 ब्रेड स्लाइस (ब्राउन या मल्टीग्रेन),1 खीरा,1 टमाटर,1 छोटा प्याज,1/2 शिमला मिर्च, 1 उबला आलू, 1/2 कप कद्दूकस किया पनीर, 1/4 कप उबले कॉर्न, 2 चम्मच हरी चटनी, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला,1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, स्वादानुसार नमक, सैंडविच सेंकने के लिए थोड़ा बटर या ऑलिव ऑयल की जरूरत है. अगर आप ज्यादा लोगों के लिए सैंडविच बना रहे हो, तो आप चीजों को बढ़ा भी सकते हो.

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बनाने का तरीका

इसको बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लें और एक तरफ हरी चटनी अच्छी तरह लगा दें. बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो स्वाद के अनुसार टोमैटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ब्रेड के ऊपर खीरा, टमाटर, प्याज, उबले आलू और बारीक कटी शिमला मिर्च की परत लगाएं. इसके बाद ऊपर से कॉर्न और कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें. तैयार स्टफिंग पर थोड़ा नमक, काली मिर्च और चाट मसाला छिड़कें. इससे सैंडविच में चटपटा स्वाद आएगा. अब दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसे कवर करें और हल्के हाथों से दबा दें, ताकि सारी स्टफिंग अच्छी तरह सेट हो जाए. तवा या सैंडविच मेकर गर्म करें और उस पर थोड़ा बटर या ऑलिव ऑयल लगाएं। सैंडविच को मध्यम से धीमी आंच पर दोनों तरफ से सेंकें. जब ब्रेड सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए, तो इसे तवे से उतार लें. अब आपका गरमा-गरम क्रिस्पी वेज सैंडविच तैयार है.

किसके साथ सर्व करें

इस सैंडविच को आप टोमैटो केचप के साथ सर्व कर सकते है. केचप के साथ सैंडविच खानें में बुहत ही टेस्टी स्वाद आता है. इसके आलवा हरी धनिया-पुदीने की चटनी भी आप इलके साथ ट्राई कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको हरा धनिया, ताज़ा पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नींबू का रस लगेगा. इन सभी चीजों को आपको मिक्सी जार में पीस लेना है और स्वाद के अनुसार, इसमे स्वादानुसार नमक डाल देना है. तैयार है अपकी धनिया-पुदीना चटनी.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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