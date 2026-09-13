गणेश चतुर्थी के लिए बेस्ट है ये महाराष्टीयन नौवरी साड़ी, जान लें इसको कैरी करने का तरीका

How to Wear Nauvari Saree:

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/this-maharashtrian-nauvari-saree-is-perfect-for-ganesh-chaturthi-learn-how-to-drape-it-8523107/ Copy

नौवारी साड़ी के साथ महाराष्ट्रीयन नथ, हरे रंग की कांच की चूड़ियां और ट्रेडिशनल ज्वेलरी आपके लुक को और खूबसूरत बनाती है.

गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र में खास रौनक देखने को मिलती है. अब देशभर में भी इस त्योहार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी पर महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की मशहूर नौवारी साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. नौवारी साड़ी देखने में धोती की तरह नजर आती है. इसकी खासियत यह है कि इसे पहनने के बाद चलने-फिरने और रोजमर्रा के काम करने में भी काफी आसानी रहती है. अगर आपका भी इस बार नौवारी साड़ी पहनने का मन है, लेकिन आपको इसे पहनने का सही तरीका नहीं पता, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप नौवारी साड़ी को बाकी साड़ियों की तरह ही खूबसूरती से स्टाइल कर सकती हैं. इसके साथ सही ब्लाउज, ज्वेलरी और हेयरस्टाइल चुनकर आप अपने लुक को और भी खूबसूरत बना सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि नौवारी साड़ी को आसानी से कैसे पहना और स्टाइल किया जा सकता है.

6 गज की साड़ी से भी बना सकती हैं धोती स्टाइल

पारंपरिक नौवारी साड़ी करीब 9 गज लंबी होती है, लेकिन अगर आपके पास 6 गज की सामान्य साड़ी है, तो उससे भी धोती स्टाइल ड्रेपिंग की जा सकती है. पहली बार इस तरह साड़ी पहन रही हैं तो बहुत भारी फैब्रिक की जगह हल्की और सॉफ्ट साड़ी चुनें. इससे प्लीट्स बनाने और साड़ी को संभालने में आसानी होगी.

साड़ी पहनने से पहले पहनें लेगिंग या शॉर्ट्स

क्योंकि धोती स्टाइल में साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे की तरफ टक किया जाता है, इसलिए अंदर लेगिंग, साइकिलिंग शॉर्ट्स या आरामदायक शॉर्ट पैंट पहनना बेहतर रहेगा. इससे साड़ी कैरी करते समय आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा और चलने-फिरने में भी परेशानी नहीं होगी.

ऐसे करें नौवारी साड़ी की शुरुआत

सबसे पहले साड़ी को कमर के आसपास इस तरह रखें कि दोनों तरफ का कपड़ा लगभग बराबर रहे. कमर पर साड़ी को अच्छी तरह सेट करके एक गांठ या टक लगाएं. इसके बाद साड़ी के निचले हिस्से को पीछे से पैरों के बीच से आगे की तरफ लाएं और उसे पीछे कमर में अच्छी तरह खोंस दें. यही तरीका नौवारी साड़ी को धोती जैसा लुक देता है. साड़ी को कमर पर सही तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है, वरना चलते समय ड्रेपिंग ढीली हो सकती है.

पल्लू को ऐसे करें स्टाइल

अब साड़ी के बचे हुए हिस्से से पल्लू तैयार करें. पल्लू की प्लीट्स बनाकर उसे बाएं कंधे पर रखें. अगर आपको लगे कि पल्लू बार-बार खिसक रहा है, तो एक छोटी सेफ्टी पिन की मदद से उसे कंधे पर फिक्स कर सकती हैं. साड़ी की कमर वाली फिटिंग भी अच्छी रखें. जब कमर पर साड़ी सही तरीके से टक होगी, तो पूरा ड्रेप ज्यादा साफ-सुथरा और खूबसूरत नजर आएगा.

प्री-स्टिच्ड नौवारी साड़ी चुनें

अगर आपको पारंपरिक तरीके से नौवारी साड़ी बांधने में परेशानी हो रही है, तो प्री-स्टिच्ड नौवारी साड़ी आपके लिए आसान विकल्प हो सकती है. इसे पहनने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह पहनने के बाद पारंपरिक नौवारी जैसा ही लुक देती है. खासकर पहली बार पहनने वालों के लिए यह काफी सुविधाजनक रहती है.

ज्वेलरी और हेयरस्टाइल से पूरा करें मराठी लुक

नौवारी साड़ी के साथ महाराष्ट्रीयन नथ, हरे रंग की कांच की चूड़ियां और ट्रेडिशनल ज्वेलरी आपके लुक को और खूबसूरत बना सकती है. माथे पर चंद्रकोर बिंदी और बालों में गजरा लगाकर आप अपने लुक को एक परफेक्ट मराठी टच दे सकती हैं. फुटवियर में कोल्हापुरी चप्पल या सिंपल फ्लैट सैंडल भी इस लुक के साथ अच्छी लगेंगी. इन छोटी-छोटी स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करके आप इस गणेश चतुर्थी पर नौवारी साड़ी में एक खूबसूरत और ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक पा सकती हैं.