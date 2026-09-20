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घर की बालकनी में जरूर लगाएं ये मिनी प्लांट, हरियाली से खिल उठेगा कोना

Balcony Garden Ideas: क्या आप भी घर की बालकनी में पौधे लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के मिनी प्लांट लगाए जाएं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे मिनी प्लांट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से अपनी बालकनी में लगा सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 20, 2026, 9:37 AM IST
Mini Plants
अगर आपकी बालकनी में ज्यादा धूप नहीं आती है, तो मनी प्लांट लगा सकते हैं.

अगर आप घर की बालकनी को खूबसूरत और हरा-भरा बनाना चाहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के पौधे लगाए जाएं, जिन्हें लगाना और संभालना भी आसान हो, तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे कई मिनी प्लांट्स हैं, जो कम जगह में भी आसानी से उग जाते हैं और बालकनी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. इन पौधों को आप छोटे-बड़े गमलों के साथ-साथ बाल्टी या दूसरे कंटेनर में भी लगा सकते हैं. इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए छोटी बालकनी में भी आसानी से लगाया जा सकता है. सही देखभाल के साथ ये पौधे आपकी बालकनी को हरियाली से भर देंगे और घर का कोना और भी खूबसूरत नजर आएगा.

मोगरा

मोगरे को अरेबियन जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है. इसे आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं. इसके सफेद फूल और मनमोहक खुशबू बालकनी के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं. इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां पर्याप्त धूप और हवा मिल सके. मोगरे के फूलों का इस्तेमाल गजरा, पूजा-पाठ और इत्र बनाने में भी किया जाता है.

मनी प्लांट

अगर आपकी बालकनी में ज्यादा धूप नहीं आती है, तो मनी प्लांट लगा सकते हैं. इसे घर के अंदर भी रखा जा सकता है. इसकी दिल के आकार की पत्तियां देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं. कुछ किस्मों की पत्तियों पर हरे, पीले और सफेद रंग के आकर्षक पैटर्न भी दिखाई देते हैं. यह बेल की तरह फैलता है, इसलिए इसे बालकनी में लगाने से एक अलग और खूबसूरत लुक मिलता है.

मिनी एलोवेरा

अगर आप ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं, जो खूबसूरती के साथ उपयोगी भी हो, तो मिनी एलोवेरा एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे छोटे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. यह देखने में आकर्षक लगता है और घर की हरियाली बढ़ाने में भी मदद करता है. इसे ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके.

सदाबहार

सदाबहार एक ऐसा पौधा है, जो अलग-अलग मौसम में भी हरा-भरा बना रह सकता है. बालकनी गार्डनिंग के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी देखभाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती और यह लंबे समय तक चलने वाला पौधा है. इसे छोटे गमले या बास्केट में भी आसानी से उगाया जा सकता है. हालांकि, पौधे की मिट्टी और मौसम के अनुसार पानी देना जरूरी है.

गुलाब

गुलाब के फूल शायद ही किसी को पसंद न हों. खूबसूरत रंग और खुशबू वाला यह पौधा आपकी बालकनी की रौनक बढ़ा सकता है. इसे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. अच्छी ग्रोथ और फूलों के लिए गुलाब के पौधे को पर्याप्त धूप देना जरूरी है. साथ ही समय-समय पर इसकी छंटाई और सही देखभाल भी करनी चाहिए.

टर्टल वाइन

बालकनी को हरा-भरा और आकर्षक बनाने के लिए टर्टल वाइन भी लगाया जा सकता है. इसकी छोटी, घनी और हरी पत्तियां तेजी से बढ़ती हैं और गमले से नीचे की ओर लटकती हैं. इससे बालकनी में ग्रीन कर्टेन जैसा खूबसूरत लुक आता है. इसे बालकनी की ग्रिल या छत से हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है. सही रोशनी, पानी और देखभाल मिलने पर यह पौधा बालकनी की खूबसूरती को और बढ़ा सकता है.

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About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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