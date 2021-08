Throat Cancer Symptoms And Causes: आजकल के समय में कैंसर होना एक आम समस्या बन गई है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही हर कोई डर जाता है. कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. दुनिया में लाखों लोग हर साल कैंसर के कारण अपनी जान गवां देते हैं. ऐसे में आज हम आपको गले के कैंसर कसे बारे में बताने जा रहे हैं. यह सांस नली को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से मरीज के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. साथ ही गले के आकार में भी बदलाव आ जाता है. आइए जानते हैं इस कैंसर के बारे में और इसके लक्षण के बारे में-Also Read - Nawaz Sharif's wife has throat cancer | नवाज शरीफ की पत्नी को गले का कैंसर, लंदन रवाना

गले के कैंसर के कारण

-ज्यादा शराब पीना

– तंबाकू खाना या धूम्रपान करना

– प्रदूषित हवा में रहना

गले के कैंसर के लक्षण

– लगातार कान में दर्द या सुनने में परेशानी

– गर्दन में गांठ महसूस होना

– आवाज में बदलाव महसूस होना

– मुंह या फिर जीफ में सूजन

– किसी भी चीज को निगलने में तकलीफ

– चेहरे के आसपास की स्‍क‍िन कलर में फर्क नजर आना

गले के कैंसर का इलाज

विकीकरणथेरेपी – इस थेरेपी का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए ऊर्जा किरण का उपयोग किया जाता है. अगर मरीज का ट्यूमर बहुत छोटा है, तो इस थेरेपी के माध्यम से ठीक हो जाता है.

कीमोथेरेपी- कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है. इसमें कुछ ड्रग्स का भी उपयोग करते है. सर्जरी करने के बाद यदि कुछ रहता है. तो उसे कीमोथेरेपी से समाप्त कर देते है.

सर्जरी- कुछ मामलो में डॉक्टर को मरीज की सर्जरी करनी पड़ सकती है. यदि मरीज का ट्यूमर बहुत छोटा है. तो एंडोस्कोपिक के माध्यम से उपचार करते है. इसके अलावा गंभीर मामलो में गले के भाग को निकालना पड़ सकता है.

दवाएं- गले के कैंसर को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ नई दवाईयों का भी उपयोग कर सकते है. जिससे मरीज को आराम मिल सके.