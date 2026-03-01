  • Hindi
  • Lifestyle
  • Tips And Tricks How To Remove Holi Colors From Clothes Know Here The Trick

पसंदीदा कपड़े पर लग गया है होली का रंग? इन घरेलू नुस्खों को करें ट्राई, 100% करेंगे काम!

how to remove holi colors from clothes: होली के दौरान कई बार रंग खेलते हुए ये नए कपड़ों पर लग जाता है, ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर इन्हें कैसे छुड़ाएं. आज हम आपके लिए कुछ आसान ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप दाग से राहत पा सकते हैं

Published: March 1, 2026 1:58 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
How To Remove Holi Colors From Clothes: होली को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में इसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, इस दिन हर कोई रंगों में सराबोर नजर आता है. हालांकि कई बार रंग खेतले हुए ये कपड़ों पर लग जाता है और इसके दाग आसानी से नहीं निकलते हैं

फिर समझ आता है कि होली का मजा तो खूब लिया लेकिन अब कपड़ों पर लगे जिद्दी रंग के दागों को कैसे निकालूं? गुलाल, पक्के कलर, पाउडर सब कपड़ों पर चिपक जाते हैं. हालांकि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों से ही मिनटों में या कुछ घंटों में रंग निकल जाएगा, वो भी बिना ज्यादा रगड़ाई या बिना कपड़े खराब किए. ये उपाय लाखों लोगों ने ट्राई किए हैं और मजे की बात है कि ये काम भी करते हैं तो चलिए जानते हैं सबसे प्रभावी घरेलू उपायों के बारे में.

1. नींबू और नमक का जादू

नींबू और नमक का नुस्खा रंग के दागों को छुड़ाने में तेजी से काम करता है. इसके लिए सबसे पहले ताजा नींबू काटकर दाग पर सीधे रस निचोड़ें. इसके बाद आपको इसी के ऊपर थोड़ा नमक छिड़क देना है. अब कपड़े को 10-15 मिनट धूप में रख दें समय पूरा होने के बाद कपड़े को हल्के गुनगुने पानी से धो लें. जिद्दी दाग के लिए 2-3 बार दोहराएं. इससे कपड़े पर लगा दाग निकल जाएगा.

2. सफेद सिरका + बेकिंग सोडा-

पक्के रंगों को निकालने के लिए ये भी एक रामबाण उपाय है. इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें. इसके बाद इसमें आधा कप सफेद सिरका (vinegar) और 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, कपड़े को 30 मिनट से 1 घंटे भिगोएं. फिर नॉर्मल डिटर्जेंट से धो लें. ज्यादातर रंग निकल जाएगा. हां अगर दाग बहुत पुराना है, तो पहले सिरका और पानी में कपड़े को भिगोकर फिर बेकिंग सोडा पेस्ट लगाकर ब्रश से हल्का साफ करें.

3. नींबू + विनेगर + नमक + इनो/वॉशिंग पाउडर का पावरफुल तरीका-

ये नुस्खा भी जोरदार है इसके लिए एक बर्तन में 2-3 नींबू काटकर डालें, अब आपको इसमें 1 कप विनेगर, 2 चम्मच नमक, 2-3 चम्मच वॉशिंग पाउडर और 1 पैकेट इनो डालना है. पानी डालकर गैस पर हल्का गर्म करें ध्यान रहें आपको इसे उबालना नहीं है. अब अस गुनगुने पानी में कपड़े डालकर 5-10 मिनट रखें, फिर निकालकर धो लें.

4. बेकिंग सोडा + डिटर्जेंट पेस्ट

ये नुस्खा सफेद कपड़ों पर शानदार काम करना है. सबसे पहले बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इसे दाग पर 20-30 मिनट तक रखकर छोड़ दें. फिर ब्रश से हल्का रगड़कर धो लें. सफेद कपड़े नए जैसे चमकने लगेंगे.

ध्यान रखें कि रंग लगते ही जितनी जल्दी इन नुस्खों को ट्राई करेंगे, उतना ही तेजी से ये नुस्खे काम करेंगे. कपड़ों को हमेशा गर्म पानी से पहले ठंडे पानी में भिगोएं, वरना रंग और गहरा हो सकता है. पहले छोटे हिस्से पर ट्राई करें कि कपड़ा खराब न हो जाए.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

