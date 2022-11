इन चीजों को नहाने के पानी में मिलाएं, दिनभर रहेंगे महकदार और फ्रेश

How to Stay Fresh in Hindi: यदि आप दिनभर तरोताजा रहना चाहते हैं तो अपने नहाने के पानी में कुछ चीजों को मिलाएं. जानते हैं इन चीजों के बारे में...

How to Stay Fresh in Hindi: यदि नहाने के पानी में कुछ चीजों को मिलाया जाए तो व्यक्ति दिनभर फ्रेश रहा जा सकता है. जी हां अक्सर लोग थकान या आलसपन का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में ऐसे लोग भी यदि दिनभर तरोताजा रहना चाहते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं. लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि दिनभर तरोताजा रहने के लिए आप अपने नहाने के पानी (Bathing Tips in Hindi) में क्या मिला सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

What Can I Put in My Bath Water to Stay Fresh

आप फिटकरी को अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं. फिटकरी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो न केवल त्वचा को कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं बल्कि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में उपयोगी हैं. आप अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक को मिला सकते हैं. सेंधा नमक दिनभर तरोताजा रखने में उपयोगी है. साथ ही शरीर की दुर्गंध को दूर करने में भी उपयोगी हैं. ऐसे में आप नहाने के पानी को हल्का गुनगुना करें और सेंधा नमक को मिलाएं. आप नहाने के पानी में नींबू के रस को भी मिला सकते हैं. इससे शरीर के पसीने से पैदा होने वाली बदबू को दूर किया जा सकता है. साथ ही शरीर को बैक्टीरिया से भी बचाया जा सकता है. आप अपने नहाने के पानी में ग्रीन टी को भी मिला सकते हैं. ग्रीन टी शरीर की बदबू को दूर करने में आपके बेहद काम आ सकते हैं. नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से भी त्वचा को कई समस्याओं से दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप नीम की पत्तियों को उबालें और बने पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाएं. इससे त्वचा के इंफेक्शन को भी दूर किया जा सकता है.