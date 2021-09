Real And Fake Hing: अधिकतर घरों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है. सब्जी में हींग (Asli Or Nakli Hing Ko Is Tarah Pehchane) का तड़का लगाने से खाने का स्वाद ही बदल जाता है. हींग खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. हींग का सेवन करने से कई बीमारियां दूर होती हैं. लेकिन बाजार में आजकल असली के साथ नकली हींग भी काफी ज्यादा बेची जाती है. ऐसे में कई बार यह पता करना काफी मुश्किल हो जाता है कि आप जो हींग (Aese Kare asli Or Nakli Hing Main Farak) खा रहे हैं वह असली है या नकली. ऐसे में कई बार हींग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है. तो आज हम आपको असली हींग और नकली हींग में अंतर करना बता रहे हैं.Also Read - Asafoetida in Hindi (Hing) Health Benefits: औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है हींग, जानें स्वास्थ्य के लिए इसके लाजवाब फायदे

– असली हींग का रंग हल्का भूरा होता है. गर्म घी में डालने पर यह फूलने लगता है और रंग हल्का लाल हो जाता है.

असली हींग को पानी में डालने से इसका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है.

– असली हींग जलने पर आसानी से जल जाती है, जबकि नकली हींग जल्दी आग नहीं पकड़ती.

– अगर आप असली हींग खाना चाहते हैं तो पाउडर की जगह हींग का मोटा टुकड़ा या गांठ खरीदकर घर पर ही पीस लें. हींग के चूर्ण में मिलावट अधिक पाई जाती है, इसलिए यह थोड़ी सस्ती भी होती है.