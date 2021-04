How to apply beach for first time: आप में से ज्यादातर लोग खुद को मेंटेन रखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर महंगे-महंगे प्रोडक्टस का इस्तेमाल करते है. ज्यादातर लोग इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं देते की पार्लर में ब्यूटीशियन आपकी शरीर पर कोई भी प्रोडक्टस कितनी मात्रा में इस्तेमाल करती है. देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में कही भी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है. इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए की हम घर में ही रहकर अपना ध्यान रखें. कई लोग अपनी स्कीन को मेंटेन करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करते है. घर में आप अगर पहली बार ब्लीच इस्तेमाल कर रहें तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें. Also Read - Tanning Dur Karne Ke Upay: धूप से आते ही चेहरे पर लगाएं टमाटर-नींबू का ये फेस पैक, मिनटों में दूर हो जाएगी टैनिंग

अच्छे ब्रांड का करें इस्तेमाल

अगर आप घर पर पहली बार ब्लीच का इस्तेमाल कर रहें है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें की ब्लीच का ब्रांड अच्छा हो. आप अपनी स्कीन टाइप का ध्यान रखते हुए ही ब्लीच का यूज करें और हो सकें तो इंटरनेट से भी इस बात की जानकारी लें.

ब्लीच की मात्रा और डेट का रखें ख्याल

चेहरे पर ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ख्याल रखे की हमें उसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कितनी देर तक उसे स्कीन पर लगाकर रखना है. अगर यह जानकारी पैक पर नहीं लिखी है तो इसे पंद्रह मिनट से ज्यादा स्किन पर मत लगाकर रखें. इस बात को भी चेक करे की ब्लीच की एक्सपायरी डेट कब की है.

ब्लीच से पहले करें पैच टेस्ट

आप जब भी पहली बार ब्लीच करे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें की एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें. इससे आपको पता चल जाता है कि कही आपकों ब्लीच से किसी तरह की जलन या परेशानी तो नहीं हो रही है. आप अगर इसे चेहरे पर लगा रहें है तो पहले आप थोड़ी सी ब्लीच लेकर कान के पीछे लगा ले. अगर आपकों पैच टेस्ट में जलन महसूस होती है तो ब्लीच का इस्तेमाल बिलकुल ना करें.

ब्लीच के इस्तेमाल से पहले स्किन करे साफ

आप जब भी ब्लीच को अपने चेहरे पर अपलाई करे उसे पहले यह ध्यान रखें की आप स्कीन को अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद स्कीन पर प्री−ब्लीच क्रीम लगाकर पांच मिनट तक हल्के हाथों से उस जगह की मसाज करें और उसके बाद ही ब्लीच का इस्तेमाल करें.