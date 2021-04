Tips to Glow your skin by these home remedies: महिलाएं और लड़कियां अक्सर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती है. लेकिन मेकअप का ज्यादा इस्तेमाल करना भी हमारी स्किन के लिए हानिकारक होता है. क्या आप जानती है कि घर में रखी कुछ खास जों की मदद से अपने स्किन को बेहतर और खूबसूरत बना स‍कती हैं? आयुर्वेद के मुताबिक आप घर में कुछ घरेलू उपायों से अपनी स्किन के सभी समस्या छुटकारा पा सकती है. इन उपायों की सबसे खास बात यह है कि इन टिप्स को अपनाने के लिए आपकों कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और घर में रखे फ्रिज में रखें सामान से ही आप अपनी खूबसूरती बढ़ा सकती है. Also Read - Covid-19 मरीजों में ऑक्‍सीजन लेवल बढ़ाने के लिए Prone Position कितना फायदेमंद? जानें इसका तरीका और एक्सपर्ट की राय

1. टमाटर का करें इस्तेमाल

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप अपने फ्रिज में रखें टमाटर का इस्तेमाल कर सकतें है. टमाटर में एंटीऑक्सिडेंट का मात्रा ज्यादा होती है जो अपके चहरे पर नेचुरल ग्‍लो लाता है. आपकों बता दें कि टमाटर को नेचुरल एक्सफोलिएटर माना जाता है. इसमें फ्लावोनोइड डेड सेल्स और ब्लैक हेड्स को हटाने में मदद करती थी. यह स्किन को मुलायम बनाने और टेक्सचर को अच्छा बनने में मदद करता है. आप टमाटर को बीच से काट दें और दोनों को हाथ में लेकर चेहरे पर गोलाई में घुमाएं और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

2. नींबू का करें इस्तेमाल

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप अपने फ्रिज में रखें नींबू का इस्तेमाल कर सकतें है. नींबू में एंटीऑक्सिडेंट और एस्कॉर्विक एसिच भरपूर मात्रा में मिलता है जो चेहरे को नेचुरल ग्‍लो देता है. यह आपकी स्किन के ब्‍लैकहेड्स दूर करता है और साथ ही स्किन को डलनेस खत्‍म करता है. यह स्किन के एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है. आप नींबू के रस को निकाले के बाद कॉटन की मदद अपने चेहरे पर लगाए और सूखने तक चेहरे पर रस लगाकर रखें और बाद में धो डाले. नींबू एक ब्लीचिंग एजेंट है और चेहरे पर नेचुरल ग्‍लो लता है.

3. मलाई का करें इस्तेमाल

आप घर में रखी दूध की मलाई का इस्तेमाल करके ग्लोइंग स्किन पा सकती है. मलाई में एक चुटकी हल्दी पाउडर और गुलाब जल मिलाए और फेस पर लगाएं. फिर चेहरे को गनगुने पानी से धो लें. कुछ ही दिन यह नुस्खा ट्राई करने से आपके चेहरे में अलग ग्लो दिखेगा.

4. एलोवेरा का करें इस्तेमाल

Aloe Vera का इस्तेमाल करने से अपकी स्किन फायदेमंद होता है. यह चेहरे एलोवोरा जेल को फेस पर काले दाग धब्बों को दूर करता है. एलोवेरा में विटामिन A, C और E काफी मात्रा में पाए जाते हैं. एलोवोरा जेल (Aloe Vera Gel) हेल्दी सेल ग्रोथ को प्रोमोट करती हैं. यह स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करती है.

5. शहद का करें इस्तेमाल

ग्लोइंग स्किन के लिए शहद बहुत फायदेमंद होता है. शहद में तत्‍व होते हैं जो स्किन से मुहांसों को दूर रखते हैं. इसके अलावा ये स्किन सेल्‍स को हील करने में काफी मददगार होता है.