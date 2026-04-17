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Tips To Keep Your Room Cool In Summer Garmi Me Room Kaise Thanda Rakhe

AC ऑफ करते ही गर्मी में तपने लगता है रूम ? ये ट्रिक्स रखेंगी घर को ठंडा, आजमाकर देखें

गर्मी के दिनों में रूम भट्टी की तरह गर्म हो जाता है, ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि आपका कमरा AC के बिना भी ठंडा रहे तो बस ये ट्रिक्स अपना लें.

गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. थोड़ी देर धूप में बाहर निकलने पर शरीर पसीने से भीग जाता है. ऐसे में घर का ठंडा कमरा ही सुकून देता है. हालांकि गर्मी के दिनों में हमारा नॉर्मल कमरा भी भट्टी की तरह गर्म हो जाता है, ऐसे में सोना तो दूर की बात यहां कुछ देर बैठा तक नहीं जाता है. गर्मियों में अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी है कि आपका कमरा ठंडा और आरामदायक हो. इसके लिए आप खिड़कियां खोलकर हवा का अच्छा प्रवाह बना सकते हैं और अपने पास मौजूद चीज़ों से ही एक अच्छा स्लीप स्पेस तैयार कर सकते हैं. ऐसी ही कुछ खास टिप्स के बारे में हम अंकित मोदी (प्रबंध निदेशक, दुराक्राफ्ट एक्सट्रूशन्स) से जानेंगे जो आपके कमरे को ठंडा रखने में मदद करेंगी.

भयंकर गर्मी के बीच हर कोई ऐसा स्पेस चाहता है जहां उसे सुकून, ठंडक और अच्छी नींद मिल सके, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों और सही सेटअप से आप अपने कमरे को बिना ज्यादा खर्च के कूल और फ्रेश बना सकते हैं.

क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी-

सबसे पहले, कमरे में सही वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है. सुबह और शाम के समय खिड़कियां खोलने से ताज़ी हवा अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकलती है, अगर कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो हवा का फ्लो बेहतर होता है और कमरा ज्यादा ठंडा महसूस होता है. हल्के रंग के पर्दे और कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने से भी गर्मी कम लगती है.

गीला पर्दा लगाना-

गर्मी को कम करने के लिए आप कुछ आसान और क्रिएटिव तरीके अपना सकते हैं, जैसे पंखे के सामने बर्फ से भरा बाउल रखना, खिड़की पर हल्का गीला पर्दा लगाना या दिन के समय कम से कम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना, ये छोटे-छोटे बदलाव कमरे के तापमान को काफी हद तक कम कर देते हैं.

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फैन का इस्तेमाल-

हम में से अधिकतर लोग गर्मी के मौसम में 24 घंटे AC चलाते हैं, जिससे गर्मी तो नहीं लगती है, लेकिन बिल अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन अब ऐसा न करें. कमरा ठंडा रहे इसके लिए एसी (AC) बंद करते ही उसके तुरंत बाद पंखे चला दें. ऐसा करने से कमरा ठंडा बना रहेगा.

कॉटन की बेडशीट-

अपने स्लीपिंग एरिया को भी समर-फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है. कॉटन की बेडशीट, हल्के रंग और एयरी सेटअप आपको ज्यादा कंफर्ट देते हैं. सोने से पहले ठंडे पानी से हाथ-पैर धोना और स्क्रीन टाइम कम करना शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे नींद जल्दी और बेहतर आती है.

कमरे को रखें clutter-free-

कमरे को साफ-सुथरा और कम सामान वाला (clutter-free) रखना भी बहुत जरूरी है. इससे हवा का फ्लो बेहतर होता है और कमरा ज्यादा खुला और ठंडा महसूस होता है. साथ ही, सही तरीके से डिजाइन किए गए विन्डोज और डोर्स गर्म हवा को अंदर आने से काफी हद तक रोकते हैं और अंदर का तापमान बैलेंस बनाए रखते हैं.

दीवारों और छत को ठंडा बनाए रखें-

कमरा गर्म न हो इसके लिए जरूरी है कि दीवारों और छत को ठंडा बनाए रखें, इसके लिए कूल रूफ कोटिंग या घर की दीवारों पर सफेद पेंट करवाएं. इससे सूरज गर्मी कम सोकता है और रूम ठंडा रहता है.

इन छोटे-छोटे लेकिन असरदार बदलावों से आप अपने कमरे को गर्मियों में एक ठंडा, शांत और आरामदायक स्पेस में बदल सकते हैं, जब आपका कमरा कूल और फ्रेश होगा, तो आपकी नींद बेहतर होगी और आप हर दिन ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

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