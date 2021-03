Tips To Remove Holi Colour: होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में बाजार होली की तैयारियों से सज चुके हैं. लोगों ने भी काफी हद तक इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. रंगों के इस पावन पर्व में लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं. अधिकतर लोग होली खेलते समय पुराने कपड़े पहनते हैं और फिर रंग लगे कपड़ों को फेंक देते हैं. ऐसे में अगर आप भी रंग के डर से पुराने कपड़े पहनते हैं तो अब आपको इन रंगों के निशानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिससे आपके कपड़ों में से रंग के निशान हट जाएंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में- Also Read - Holi 2021 Mawa Malpua Recipe In Hindi: होली का त्योहार बन जाएगा और भी खास, घर पर इस तरह से बनाएं मावा मालपुआ

वेनेगर- रंग लगे कपड़ों को साफ करने में सफेद सिरका काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए एक कप सिरका लॉन्ड्री में डालें. यह ट्रिक केवल कॉटन के कपड़ों के लिए ही है.

बेकिंग सोडा- कपड़ों पर से रंग हटाने के लिए उनमें बेकिंग सोडा मिलाएं. ब्लिच के साथ मिलाने पर यह और भी ज्यादा असर करता है.

बर्तन धोने वाला साबुन- बर्तन धोने वाले साबुन से भी आप कपड़ों पर से रंग के निशान हटा सकते हैं. बर्तन धोने के लिए अगर आप डिशवॉश सर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

नींबू का जूस- कपड़ों पर से रंग हटाने के लिए उन्हें थोड़ी देर नींबू के रस में भिगो दें. फिर उन्हें साबुन से साफ कर लें. कपड़े साफ हो जाएंगे.

दही- कपड़ों पर से रंग हटाने के लिए आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए कपड़ों को थोड़ी देर दही में भिगोकर रखें. इससे दाग काफी हल्के हो जाएंगे.