Top 10 most searched recipes of the year 2021: बस चंद दिनों में ये साल जाने वाला है और नया साल अपनी दस्‍तक देने वाला है. सुरक्षा कारणों से हमने साल 2021 भी लॉकडाउन में ही गुजारा है. ऐसे में लोगों ने संक्रमण के डर से घर में ही रहना और खाना पसंद किया. लिहाजा, इस दौरान घर में रहने वाले लोगों ने बहुत सी नई रेसिपी ट्राई की. ब्रेक फास्‍ट से लेकर शाम के स्‍नैक्‍स तक जो 10 रेसिपी लोगों को सबसे ज्‍यादा पसंद आई उसे हम यहां दे रहे हैं. इसमें ज्‍यादातर ऐसे हैं, जो सेहत के लिये अच्‍छे हैं और जिनसे इम्‍युनिटी बढती है. आप भी जरूर देखें और घर में ट्राई करें.

1. यूनोकी मशरूम: यूनोकी मशरूम वास्‍तव में जपानी मशरूम है, जो जापानी खाने में इस्‍तेमाल के लिये प्रचलित है. पूर्वी भारत में इस साल इसकी रेसिपी को सबसे ज्‍यादा सर्च किया गया. भारत में इसे मिजोरम में उगाया जाता है.

2. मोदक: मोदक मिठाई होती है, जो गणेश चतुर्थी में बनाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को मोदक बेहद पसंद है और मां पार्वती, गणपति के लिये मोदक और लड्डू बनाया करती थीं. साल 2021 में लोगों ने यूट्यूब और गूगल पर मोदक की रेसिपी खूब सर्च की.

3. मेथी मटर मलाई: साल 2021 में लोगों को मेथी मटर मलाई भी खूब पसंद आई. मेथी, मटर और दूध की मलाई से बनने वाली इस रेसिपी को लोगों ने खूब सर्च किया.

4. पालक: पालक सेहत के लिये अच्‍छी होती है. इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्‍यादा पाई जाती है, इसलिये लोगों ने इसकी रेसिपी पर जमकर हाथ साफ किया. खासतौर से उत्‍तर भारत के लोगों ने पालक पनीर से लेकर आलू पालक तक की रेसिपी ट्राई की.

5. चिकन सूप: इसे इम्‍युनिटी बूस्‍टर भी कहते हैं. कहीं बाहर से चिकन सूप ऑर्डर करने की बजाय लोगों ने घर में ही इसे बनाने की खूब कोशिश की.

6. पोर्न स्‍टार मार्टिनी: ये इंडियन कोकटेल है, जिसके बारे में जानने और जिसे टेस्‍ट करने के लिये भारतीय खूब उत्‍सुक दिखे. यह ड्रिंक वोडका, पैशन फ्रूट जूस और लाइम जूस से बनता है.

7. लसाग्‍ना: ये इटैलियन डिश है और पिछले कुछ समय से भारत में भी यह खूब पसंद किया जा रहा है. इसे पास्‍ता शीट, चीज और अलग-अलग सब्‍ज‍ियों को मिलाकर बनाते हैं.

8. कूकीज: लॉकडाउन के दौरान लोगों ने तरह तरह की कूकीज भी ट्राई की. कुछ ऐसे भी देखे गए, जिन्‍होंने बची हुई रोटी से कूकीज बनाने की रेसिपी ट्राई की.

9. मटर पनीर: ऐसे कम ही लोग होंगे, जिन्‍हें मटर पनीर ना पसंद हो. साल 2021 में लोगों ने इस रेसिपी को भी खूब सर्च किया.

10. काढा: सबसे आखिर में मगर सबसे ज्‍यादा सर्च की जाने वाली रेसिपी काढे की थी. अपनी इम्‍युनिटी ठीक करने के लिये और खुद को संक्रामक रोगों से बचाए रखने के लिये लोगों ने काढा को अपनी रूटीम में शामिल कर लिया है और लोगों ने तरह के काढों की रेसिपी ट्राई की.