Top 5 Summer Looks 2021: गर्मियों का महीना जल्द ही आने वाला है. गर्मियों में कपड़ों की खरीदारी के समय सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि क्या इसे पहनकर मैं घर से बाहर जा सकती हूँ? हमारा सबसे पहला ख्याल होता है कि आखिर हम क्या पहने जो दिखने में स्टाइलिश (Stylish) भी हो और हमें आरामदायक (Comfortable Summer Outfits) भी लगे. तो फिर हमारे पास आपके लिए कुछ खास है जिसे पहनकर ना सिर्फ आप रिलैक्स (Relax) महसूस करेंगी बल्कि आपको एक स्टाइलिश लुक भी मिलेगा. तो आइए देखते हैं इस Summer 2021 के खास लुक्स- Also Read - Reduce Side Effects Of Tea/Coffee: चाय/कॉफी पीने से पहले जरूर करें ये एक काम, सेहत पर नहीं पड़ेगा कोई बुरा असर

गर्मियों (Summer Looks 2021) में हम हल्के और ढ़ीले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे पहनकर खुशनुमा एहसास हो. ये पाँच लुक्स जिसे आप summer 2021 का ट्रेंडिंग लुक्स बना सकती हैं. Also Read - Amazing Beauty Tips: दमकती त्वचा पाने का रखती हैं ख्वाब, तो नॉर्मल नहीं इस तरह के पानी से धोएं चेहरा

Printed Skirt With White Top: गर्मियों में फैशन का सीक्रेट (Fashion Secret) है सादगी से भरपूर स्टाइलिश लुक रखना. प्रिंटेड स्कर्ट (Printed Skirt) के साथ सफेद टॉप हमेशा ही बेस्ट कॉम्बिनेशन (Best Combination)होता है. इसके साथ आप फुटवियर में फ्लैट सैंडल्स पहन सकती हैं. Also Read - Side Effects Of Eating Ice: बार-बार करता है बर्फ खाने का मन, कहीं इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं है आप?

Flower Stain Shirts With Yellow Paint: पीले हॉट पैंंट के साथ फ्लावर प्रिंट की यह शर्ट भी आपके लुक को क्लासिक टच (classic touch) देगी। इसके साथ आप फ्लैट सेंड्ल्स या फिर हाई एंकल सूज (Ankle Shoes) भी पहन सकती हैंं.

Printed Top With Plain Tapered/ Carrot Jeans: प्रिंटेड टॉप और प्लेन कैरॉट जींस के साथ बूट्स आपको ग्लैमरस लुक दे सकते हैं. आजकल बूटकट जींस (Bootcut Jeans), फ्लेर जींस(Flare Jeans) कॉफी फैशन (Trending) में हैं. आप Large Size शर्ट के साथ भी इसे पहन सकती हैं.

Tiger Print Skirt With Bright Colour Crop Top: टाइगर प्रिंट स्कर्ट और ब्राइट कलर क्रॉप टॉप (Crop Tops in Bright Colour) के साथ ब्लैक हील्स भी आप अपने पसंदीदा लुक्स (Favourite Look) में रख सकती हैं. आप इसे पार्टी लुक (Party Look) भी दे सकती हैं. टाइगर प्रिंट स्कर्ट के साथ आप शिमर(Shimmer) वाले बेबी स्ट्रीप टॉप भी पहन सकती हैं.

Short Jumpsuits: क्रॉप स्टाइल शार्ट जंपसूट्स( Crop Style Short Jumpsuits) के साथ स्नीकर्स (Sneakers) भी आपके वार्डरोब (Wardrobe) की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शानदार विकल्प है. फुटवियर में आप फ्लैट सैंडल्स के साथ-साथ स्नीकर्स भी विकल्प में रख सकती हैं. बेबी स्ट्रीप जंपसूट्स भी आपके लिए गर्मियों में अच्छा ऑप्शन हो सकता है .