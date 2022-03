Most Popular Baby Names of 2022: बच्‍चे का नाम सोचना अपने आप में बड़ा काम है. ऐसे में माता-पिता बेहद सोच समझकर और हटकर नाम ढूंढते हैं. पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का नाम (Baby’s Name) सबसे अच्छा कैची हो. यही कारण होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों के नाम धर्म या जन्म तिथि के हिसाब से न रखकर दूसरे तरीके अपनाते हैं. यदि आप ‘इ’ (good name that starts with E) से अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो यहां दिए कुछ आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं. आज का हमारा लेख इ ना पर ही है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बच्चों के नाम ‘इ’ से कौन-कौन से रख सकते हैं और नाम के अर्थ के बारे में भी जानेंगे. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Baby's Name: बच्चे का 'अ' अक्षर से रखना चाहते हैं नाम, तो यहां दिए 20 आइडियाज आएंगे काम, जानें अर्थ

‘इ’ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम (Baby Name List)

नाम – इस्तु

अर्थ – काश, इच्छा

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इंदिरेश

अर्थ – भगवान विष्‍णु

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इकनी

अर्थ – एक

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इंद्रार्जुन

अर्थ – सक्रिय, तीव्र, साहसी

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इतिका

अर्थ – अनंत

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इक

अर्थ एक बार, अकेले

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इच्छित

अर्थ – इच्छित

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इशिता

अर्थ – इच्छित, श्रेष्ठता

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – ईश्मिता

अर्थ – भगवान के मित्र

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इशा

अर्थ – ऐश्वर्य, सुख

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इक्षित

अर्थ – वांछित

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इक्षु

अर्थ – गन्ना

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इज्या

अर्थ – बलिदान, छवि, उपहार

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इशान्य

अर्थ – पूर्व

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इन्दु

अर्थ – चांद

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – इन्द्रतन

अर्थ – इंद्र के रूप में मजबूत

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – इन्द्रदत्त

अर्थ – इंद्र का उपहार

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू